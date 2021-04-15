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Formula 1 / Son dakika

Russell: ''Alfa Romeo ile aramızdaki fark, bence tek seferlik bir şeydi''

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Emilia Romagna Grand Prix'sinden önce basın toplantısında konuşan Williams pilotu George Russell, Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki performansının tek seferlik olabileceğini dile getirdi.

Russell: ''Alfa Romeo ile aramızdaki fark, bence tek seferlik bir şeydi''

Williams, geçtiğimiz sezonun en yavaş takımıydı ve sezonu hiç puan alamadan tamamlamışlardı.

2021 sezonunun ilk yarışında hiç puan alamasalar da, Russell 16 kişinin bitirdiği yarışı 14. olarak tamamladı, takım arkadaşı Latifi ise yarıştan çekildi.

Bu hafta sonu Imola'da gerçekleştirilecek yarıştan önce basın toplantısında konuşan Russell, geçen hafta sonundan ne öğrendiklerini şöyle açıkladı: ‘’Tam emin değilim. Lance’ın da söylediği gibi, daha erken. Bahreyn, garip bir hafta sonuydu, çok rüzgarlıydı ve çok zordu. Diğer pistlerden biraz daha farklı, gece yarışıyorsunuz. Asfalt çok aşındırıcıydı.’’

‘’Imola’da sıfırdan başlayacağız. Yüksek ihtimalle her şey tamamen farklı olacak, hava çok soğuk ve hızlı gidebileceğimiz bir pist var. Bahreyn’de daha yavaştık. Hâlâ erken, zor bir hafta sonu geçirdik. Bence, Bahreyn’de her şeyi en uygun hale getirdik ancak Imola’da yarışmayı ve bu hafta sonunu tekrar değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.’’

Geçen yıl alt grupta olan takımın pilotu Russell'a, orta gruba ne kadar yakın oldukları sorulduğunda ise, İngiliz pilot düşüncelerini şu şekilde ifade etti: ‘’Bence Bahreyn’deki hafta sonunda, geçtiğimiz yıla kıyasla çok büyük bir fark yoktu. Ancak, Bahreyn testlerindeki ve yarıştaki zorlukları belirtmiştim, yani umarım bu hafta sonu normal koşullara dönüp, farkımızı kapatabiliriz. Zaman gösterecek.’’

Imola'nın Williams için nasıl bir pist olduğunu ve yağmurun işlerine yarayıp yaramadığı sorulan Russell, yağmurun işlerine yarayabileceğini, ancak eğer kuru bir pistte yarışırlarsa, performanslarını Bahreyn'dekiyle kıyaslayabileceklerini söyledi.

‘’Bizim durumumuzda, yağmur yağmasına her zaman açığız. Bu, işlere heyecan katıyor ve orta-arka grupta, bazen fırsat yaratabilmek için, işlerin heyecanlı olmasına ihtiyacınız vardır. Ancak bence kuru bir hafta sonu bizim için iyi olabilirdi. Böylelikle Bahreyn’deki performansımızla, Imola’daki performansımızı değerlendirebiliriz. Yine de, bu yıl 23 yarışımız var ver her hafta sonu en iyi performansı çıkarmaya çalışacağız. Bu yüzden yağmura kesinlikle açığız.’’

Bahreyn'deki yarış sonrasında Alfa Romeo'nun kendini geliştirmiş olabileceğini gördük. Konuyla ilgili yorumları sorulan Williams pilotu Russell, Alfa Romeo'nun bu performansının tek seferlik olduğunu düşündüğünü ekledi.

‘’Bu zor bir soru. Bence Bahreyn’deki koşullar bize uygun değildi ve büyük ihtimalle Alfa Romeo’ya çoğumuzdan daha uygun koşullardı. Bu yüzden, bu ilginç olacak. Bu hafta sonu da aramızdaki fark çok büyük olursa şaşıracağım. Bahreyn’de çok, çok hızlı görünüyorlardı ancak bence bu tek seferlik bir şeydi. Bence bu hepimiz için iyi bir test olacak ve bence bu hafta sonu ve sezon boyunca Bahreyn’de gördüğümüz farkı görmeyeceğiz.’’

 
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Editör Betim Aker

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