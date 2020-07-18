Russell: "Albon'u bir aptal gibi göstermek istiyorlar"

RB16'sı ile Hungaroring'de pek çok sıkıntı yaşayan Albon, antrenman seansı sırasında önden kaymadan şikayetçiydi ve ikinci sıralama seansında elendi.

Takım arkadaşı Max Verstappen, üçüncü sıralama seansına kalmayı başarsa da, pole pozisyonu sahibi Lewis Hamilton'ın 1.4 saniye arkasında yedinci sıraya yerleşebildi.

Avusturya'daki yarışlarda karmaşık performanslar sergileyen Albon, büyük bir baskı altına girmiş durumda ve , Albon ile junior kategorilerde yarışmış olan Russell'a göre bu durum, Albon'a yapılan büyük bir haksızlık.

Albon, 2018'de Formula 2 şampiyonluğu için Russell ile büyük bir mücadele içine girmişti, 2016'da ise GP3 serilerinde Charles Leclerc ile şampiyona için çekişmiş olsa da her iki şampiyonluğu birden rakiplerine kaybetmişti.

Sky Sports F1'a konuşan Russell şunları söyledi: "Alex'i son 15 senedir tanıyorum, onunla aynı padokta bulundum."

"O, yarıştığımız en iyi pilotlardan birisi. Max, Charles, hepimiz onun her zaman, yaptığı her şeyde en önde yer aldığını söyleyebiliriz."

"Ve neler olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Onun için çok ama çok üzülüyorum çünkü onu bir aptal gibi gösteriyorlar ve o, kesinlikle öyle biri değil."

"Yaptığı her şey de kazanmayı başardı. Bu yüzden, ne yaşanıyor bilmiyorum, ancak onun için bu işleri çözmeleri lazım."

Pazar günkü gridin dizilimi için yapılan seansta Russell, 12. sırayı elde ederek Albon'un küçük bir farkla önünde yer aldı. Russell'ın takım arkadaşı Nicholas Latifi ise 15. en iyi zamanı yakalayarak, 2018 İtalya Grand Prix'sinden beri her iki Williams aracının birden Q2'ye çıkmasını sağladılar.

O seansta ise Sergey Sirotkin 12. sırada yer alırken Lance Stroll, üçüncü seansa geçiş yapma şansı yakalamış olsa da, her iki araç birden yarışı puan almadan tamamlamıştı.

Russell, performansları hakkında şunları söyledi: "Hedefimiz ikinci seansa çıkmak ve Alfalar ile Haasları geçmekti."

"İlk seansın başlangıcı ile beraber araç hayata döndü ve iyi bir ritim yakaladık, ben de olabildiğince zorladım."

"İki hafta üst üste üçüncü seansı çok küçük farklarla kaçırmak, aslında çok can sıkıcı bir durum!"

"Biraz daha ileride olmak isterdim çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir his - ancak aldığım sonuçtan gayet memnunum."