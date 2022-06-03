Russell: "Albon, Williams'ta olağanüstü bir iş yaptı"

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Russell, geçtiğimiz yılın sonunda üç yıl geçirdiği Williams'tan ayrıldı ve 2017'den beri genç sürücü programında olduğu Mercedes'e katıldı.

Russell, Williams ile son aylarında yerini Albon'un alması için takımına lobi yaptığı biliniyordu. Albon, 2020 yılının sonunda Red Bull ile yollarını ayırarak koltuksuz kalmıştı.

Albon, bu yıl Formula 1'e geri döndüğünden beri, takımın orta grupla mücadelede zorlanmasına rağmen Williams için üç puan alarak etkileyici bir performans sergiledi.

Taylandlı sürücü, Avustralya'da cesur bir pit stop stratejisi uygulayarak bir puan aldı ve Miami'de dokuzunculuk elde etti. Ayrıca Imola'da Pierre Gasly'ye ve Lewis Hamilton'a karşı savunma yaparak 11. oldu.

Russell, F1'deki başlangıcı için Albon'u övdü ve genç kategorideki etkileyici rekorundan bahsetti.

Russell, Autosport/Motorsport.com'a şunları söyledi: "Alex olağanüstü bir iş yaptı."

"Red Bull'da zor bir dönem geçirdiği açıktı ama Max dahil olmak üzere hepimiz onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyorduk."

"2011 yılında hepimiz birbirimize karşı yarıştık. Alex bizden birkaç yaş daha büyüktü. Bu nedenle o sırada KF1'de Nyck de Vries'e karşı yarışıyordu ve her zaman en iyilerdendi."

"Hep en iyilerin arasında oldu yani bu, benim için bir sürpriz değil. Onun Formula 1'de olduğunu görmekten mutluyum ve yerini kesinleştirdi."

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Albon, bu yıl takım arkadaşı Nicolas Latifi'den daha iyi performans gösterdi ve altı yarışta, sıralamalarda Latifi'yi geride bıraktı. Latifi ise henüz puan alamadı ve en iyi finişi Miami'de aldığı 14. sıra oldu.

Albon'un yaptıkları ve Russell'ın Williams'daki performansı arasına bir benzerlik olup olmadığı sorulan Latifi, onların "son derece hızlı sürücüler" olduklarını ve Albon'un hızına "şaşırmadığını" söyledi.

Latifi, "2018 yılında Formula 2'de onun takım arkadaşıydım ve ne kadar hızlı olduğunu biliyorum."

"Sürüş stili açısından bazı yerlerde elbette küçük farklılıklar var ve bunu, daha önce Alex ile takım arkadaşı olduğum için sezon öncesinde biliyordum."

"Sürüş stilindeki sırları söylemeyeceğim çünkü belki de bunları açıklamak istemiyorlardır! Fakat ikisinin de takım arkadaşım olması harika." dedi.