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Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams patronu Jost Capito, George Russell'la Alex Albon hakkında konuştuklarını ve kendisinin, Taylandlı sürücü hakkında olumlu konuştuğunu belirtti.

Russell, Albon konusunda Williams'a "olumlu referans" olmuş

Williams, George Russell'ın 2022 yılında Mercedes'e geçmeyi kabul etmesinin ardından yeni bir sürücü arayışına başlamıştı ve sonunda Alex Albon'da karar kıldı.

Aslında koltuk için çok sayıda aday vardı. Bu isimler arasında Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou ve Ncyk de Vries da yer alıyordu.

Fakat Williams, sahip olduğu deneyim ve gençlik göz önüne alındığında Albon'un koltuk için en iyi seçim olduğunu düşündü.

Aynı zamanda Russell ile Albon'un arasının çok iyi olduğu biliniyor ve Williams patronu Jost Capito, İngiliz pilotun Taylandlı sürücü hakkında "pozitif" referansta bulunduğunu doğruladı.

Capito şöyle konuştu: "Bu sezon boyunca George ile gerçekten çok yakın bir ilişki kurduğumu söyleyebilirim."

"Birlikte çok iyi çalışıyoruz ve elbette bana Alex hakkında ne düşündüğünden, arkadaş olduklarından bahsetti." 

"Bir yandan elbette George'un Alex hakkında ne düşündüğünü oldukça takdir ederken, öbür yandan hangi sürücünün bizim için doğru sürücü olduğunu nasıl değerlendireceğim konusunda son derece bağımsız davranmak zorundaydım."

"Bunun etkisi olduğunu söyleyemem fakat doğru kararı aldığımızı göstermiş oldu."

Williams, 10. sırada geçirdiği üç yılın ardından Macaristan'da ve Belçika'da aldığı çifte puanlarla şampiyona sekizinciliğine çıktı.

Albon'un Williams'ın 2022'de bir adım daha ileri gitmesi için kilit bir isim olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Neden öyle olmasın ki? Böyle olursa harika olur ama yarış dünyasında asla neler olacağını bilemezsiniz."

"Birçok şey olabilir. Fakat yaptığımız seçimin bir parçası da buydu ve  birlikte bir takım kurabileceğimiz, aynı zamanda genç olmasına rağmen tecrübeli bir isimdi."

"Bence harika bir tecrübesi var. Çok şey yaşadı, onu bir sürücü olarak çok olgunlaştıran inişler ve çıkışlar yaşadı. En iyi performansını göstereceğini düşündüğüm yaşta ve kararın en önemli noktalarından biri de buydu."

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