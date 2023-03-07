Russell: "Acilen daha fazla performans bulmalıyız"

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Mercedes, Bahreyn'de beklentilerin epey altında kaldı ve Aston Martin'in gerisinde dördüncü en hızlı takımdı.

Yarış boyunca iki Aston Martin pilotuyla çekişen ve ikisine de geçilen George Russell, takımın bir an önce tempo bulması gerektiğini söyledi.

Russell, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, bu sayede bazı puanlar kazandık. Fakat hem Lewis hem de ve ben yeterince hızlı değildik."

"Performans eksikliği yaşıyoruz ve olmak istediğimiz yerin çok gerisindeyiz."

"Rakiplerimizle mücadele etmek için her türlü çabayı gösterdik ancak önümüze geçmelerini engelleyemedik. Aston Martin'in her iki pilotunun da çok güçlü performans sergilediğini ve Carlos'un iyi bir yarış çıkardığını düşünüyorum. Bizim için gerçekten zorlu bir Grand Prix oldu."

"Bence yılın sürpriz takımı Aston Martin oldu, Red Bull ve öndekilerle aramızdaki fark çok büyük."

"Eğer daha iyi bir start alıp ilk turda Lewis'in önüne geçebilseydim, yarışı onun bitirdiği pozisyonda bitirebilirdim. Fakat 5., 6. ya da 7. olmak çok da önemli değil çünkü biz burada kazanmak için mücadele ediyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Buradan çıkarabileceğimiz olumlu sonuç, aracın yere basma gücü eksikliği dışında ciddi bir sorunu olmaması."

"Kulağa aptalca gelse de, geçen yıl yapmak zorunda kaldıklarımıza kıyasla çözülmesi en kolay sorunlardan biri bu."

"Hepimiz kazanmak için buradayız. Sezonun ikinci yarısında, hatta gelecek yıl galibiyet savaşı vermek için bazı yarışları ya da bu sezonun bir kısmını feda etmemiz gerekiyorsa, yapmamız gereken bu."

"Takımın gelişim konusunda iyi olduğunu biliyoruz fakat şu anda olmak istediğimiz yerin çok gerisindeyiz."

"Hızlı bir şekilde performans bulmamız gerekiyor. Bahreyn elbette özel bir pist ancak pistten piste en fazla 0.3 saniyelik değişimler olacak."

"Bahreyn'in muhtemelen bizim için en zor pistlerden birisi olduğunu düşünmek istiyorum. Geçmişte bile burası Mercedes'in en güçlü olduğu pistlerden biri olmadı."

"Ayrıca Takımın performans gelişimi konusunda iyi olduğunu biliyoruz."

"Fakat şu anda olmak istediğimiz yere yakın bile değiliz." dedi.