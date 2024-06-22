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Formula 1 İspanya GP

Russell: "Aceleci davranmayacağız"

Mercedes pilotu George Russell, Lewis Hamilton'ın en hızlı turuna rağmen hafta sonu hakkında acele etmekten kaçınıyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell ilk seansta dördüncü en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta sekizinci en iyi zamanı yaptı. Yine de Mercedes'in seans boyunca genel temposu gayet iyi görünüyordu.

Günün ardından konuşan Russell şöyle dedi: "Bugün pistte iyi bir gün geçirdik. Araç bu pistte gayet iyi performans gösteriyor."

"Lewis'i zaman tablosunun en üstünde görmek cesaret vericiydi. Ayrıca sürekli olarak ön sıralardaydık."

"İlk antrenman seansındaki yarış tempomuz da çok rekabetçiydi. Fakat ikinci seansta, sıralama tempomuz yarış temposundan biraz daha yüksek görünüyordu."

"Yine de genel olarak araç gayet iyi hissettiğimizi söylemem lazım."

"Bugün sadece Cuma günü ama uzun zamandır sürekli olarak listenin üstünde yer alamamıştık. Kendimi iyi hissediyorum ve heyecanlıyım çünkü bir süredir bunu hedefliyorduk."

"Yine de aceleci davranmayacağız ve hafta sonunun kalan kısmı için en iyi şekilde hazırlanacağız.

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