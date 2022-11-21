Russell: "Abu Dhabi, Mercedes için 'gerçeğe dönüş' oldu"

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Üst üste sekiz kez takımlar şampiyonluğu elde eden Mercedes, 2022'de zor bir dönem geçirdi. W13 başlangıçta yeterince hızlı değildi ve performans artışı düşünülmeden önce düzeltilmesi gereken çeşitli sorunlardan muzdaripti.

Ancak sezonun ikinci yarısında dalgalanma sorununu giderek daha iyi kontrol altına aldılar. Bunun paralelinde hız daha iyi hale geldi ve bu sayede Lewis Hamilton - George Russell pek çok podyum elde etti.

Russell'ın sprint yarışını kazandığı ve ardından Pazar günü kariyerinin ilk zaferini elde ettiği Brezilya GP, Mercedes için sezonun doruk noktasıydı.

Bundan bir hafta sonra Abu Dhabi yarışı vardı ve belki de kazansalardı, şampiyonada ikinci olabilirlerdi. Ancak takım, performans anlamında Red Bull seviyesinde değildi ve Ferrari ile baş etmekte de zorlandı.

Hamilton hidrolik problemleri nedeniyle yarış dışı kalırken, Russell istediği hızı yakalayamadı ve yarışı Max Verstappen'in 35 saniye gerisinde beşinci sırada tamamladı.

Russell, yarıştan sonra şöyle dedi: "Burada gerçeğe döndük ve gelecek sezon Red Bull ile rekabet etmek istiyorsak gelişmeye ihtiyacımız var."

"Aracımızın çok büyük bir potansiyeli olduğu ortada ancak ne yazık ki performans aralığı çok dar. Budapeşte, Singapur, Meksika ve Brezilya, aracın zirve noktasıydı, burası, Monza ve Spa-Francorchamps ise dip noktalarıydı. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var."

Bu arada Russell, yarışın ilk kısmında Carlos Sainz'i geçebilseydi daha fazlasını başarabileceği görüşünde.

"Yarışın başlangıcı dönüm noktasıydı. Gerçekten iyi bir tempo yakaladım fakat Carlos'u geçmek istediğim yer konusunda yanlış karar verdim."

"Eğer onun önüne geçmiş olsaydım, her şey daha farklı olabilirdi

Abu Dhabi'de dalgalanma yaşadıklarını söyleyen Russell, "Bu yıl dalgalanma sorunu yaşayan tek ekip biz değildik. Fakat gelecek yıl FIA'nın kurallarda yaptığı taban değişiklikleri bize bu konuda yardımcı olacak. Virajlarda ve düzlüklerde sürekli zıpladığınız vakit, bu sizi çok yoruyor. Gelecek yıl Bahreyn'e bunların hiçbiri olmadan gidersem mutlu olacağım." dedi.