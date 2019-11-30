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Formula 1 / Son dakika

Russell, Abu Dhabi GP'de yarışacak

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Russell, Abu Dhabi GP'de yarışacak
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 10:33

George Russell, iyileşmesinin ardından Abu Dhabi Grand Prix'si hafta sonunun geri kalan kısmında mücadele edebilecek.

Russel'ın perşembe ve cuma günü bazı sağlık problemleri bulunuyordu. Bundan ötürü de Abu Dhabi'de yarışıp yarışmayacağı belirsizdi.

Cuma günkü iki antrenman seansına katılan Russell, daha sonra tıbbi testlerden geçti.

Cumartesi günü kendisini daha iyi hisseden Britanyalı pilot, hafa sonunun kalan kısmında sorunsuz şekilde mücadele edebilecek.

Williams sözcüsü, Russell'ın iyileştiğini ve hafta sonunun geri kalan kısmında mücadele edeceğini doğruladı.

Russell üçüncü antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktı.

Böylelikle Sergey Sirotkin'in hafta sonunun geri kalanında piste çıkmasına gerek kalmamış oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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