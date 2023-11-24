Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Russell: "Abu Dabi'de Ferrari'nin önünde kalabiliriz"

George Russell, her şeyi doğru yaptıkları takdirde bu hafta sonu Ferrari'yi geçebilecekleri görüşünde.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

Bu hafta sonunun ana konularından birisi Ferrari ve Mercedes arasındaki şampiyona ikinciliği mücadelesi olacak.

Mercedes şu anda dört puan önde fakat son yarışlarda Ferrari'nin daha fazla puan aldığı görülebiliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Russell şöyle dedi: "Karşı karşıya olduğumuz mücadele için heyecanlıyız. Ferrari ile yakın bir mücadele olacak."

"Güçlü bir yarışı geride bıraktılar ama kesinlikle onların yerinde olmaktansa bizim bulunduğumuz konumda olmayı tercih ederdim."

"Bence piste çıkmalı, kendimize odaklanmalı ve mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışmalıyız. Bunu yaparsak yarışı önde bitiririz."

Abu Dabi ile ilgili Russell, "Geçen yıl burada kesinlikle oldukça rekabetçi oldular. Ancak bu sezon hangi takımların hangi yarışlarda hızlı olduğuna ya da yavaş kaldığına çok şaşırdık."

"Bu yüzden tamamen açık şekilde gidiyoruz. Sıralama turlarında, bu sezon gördüğümüz üzere biraz daha üstün olacaklarını düşünüyorum. Ancak Pazar günü farklı bir hikaye olabilir ve iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

George Russell, Mercedes

Russell, 2023'ün takım adına tuhaf bir yıl olduğunu da ekledi.

"Çok ama çok garip bir sezon oldu. Zaman zaman çok hızlı olduğumuz ama hiçbir zaman hak ettiğimizi ya da mümkün olduğunu düşündüğüm sonuçları elde edemediğimiz bir sezon oldu."

"Bunun nedenini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Birçok açıdan kaçırdığımız çok sayıda fırsat oldu. Gerçekten sorunsuz bir sezon değildi. Fakat her şey yolunda gittiğinde şans sizden yana oluyor, geride kaldığınızda, kötü şansa sahip olma ihtimaliniz artıyor."

"Ben şansa inanan biri değilim. Bence kendi şansınızı kendiniz yaratırsınız. O yüzden daha hızlı olmalıyız. Bu olunca şans da bizim yanımıza gelecek."

Son olarak kendi sezonuyla ilgili de şunları ekledi:  "Bu kesinlikle kış boyunca bakacağım bir şey, çünkü geçen yıl sonuçlar tutarlıydı, sanırım diğer tüm sürücülerden daha fazla ilk beşe girdim."

"Bu yıl hem sıralama turları hem de yarışta hızlandığımı hissediyorum fakat buna rağmen geride kaldık. Yine de McLaren'ın ikinci yarıda, Aston'un da sezon başında mücadelede olmasından ötürü daha fazla rakibimiz vardı."

"Sonuç olarak bu hafta sonunu bitirmeyi, şampiyona ikinciliğini sağlamlaştırmayı ve ardından gelecek yıla odaklanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bu kışa 12 ay ve iki yıl öncesine göre çok daha iyi bir yerde gireceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden hiçbir konuda tökezlememeyi umuyoruz. Yine de her şeyi zaman gösterecek."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"
Sonraki haber Verstappen: "Hamilton'la takım arkadaşı olarak kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum" Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol