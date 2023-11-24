Russell: "Abu Dabi'de Ferrari'nin önünde kalabiliriz"

Bu hafta sonunun ana konularından birisi Ferrari ve Mercedes arasındaki şampiyona ikinciliği mücadelesi olacak.

Mercedes şu anda dört puan önde fakat son yarışlarda Ferrari'nin daha fazla puan aldığı görülebiliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Russell şöyle dedi: "Karşı karşıya olduğumuz mücadele için heyecanlıyız. Ferrari ile yakın bir mücadele olacak."

"Güçlü bir yarışı geride bıraktılar ama kesinlikle onların yerinde olmaktansa bizim bulunduğumuz konumda olmayı tercih ederdim."

"Bence piste çıkmalı, kendimize odaklanmalı ve mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışmalıyız. Bunu yaparsak yarışı önde bitiririz."

Abu Dabi ile ilgili Russell, "Geçen yıl burada kesinlikle oldukça rekabetçi oldular. Ancak bu sezon hangi takımların hangi yarışlarda hızlı olduğuna ya da yavaş kaldığına çok şaşırdık."

"Bu yüzden tamamen açık şekilde gidiyoruz. Sıralama turlarında, bu sezon gördüğümüz üzere biraz daha üstün olacaklarını düşünüyorum. Ancak Pazar günü farklı bir hikaye olabilir ve iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes

Russell, 2023'ün takım adına tuhaf bir yıl olduğunu da ekledi.

"Çok ama çok garip bir sezon oldu. Zaman zaman çok hızlı olduğumuz ama hiçbir zaman hak ettiğimizi ya da mümkün olduğunu düşündüğüm sonuçları elde edemediğimiz bir sezon oldu."

"Bunun nedenini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Birçok açıdan kaçırdığımız çok sayıda fırsat oldu. Gerçekten sorunsuz bir sezon değildi. Fakat her şey yolunda gittiğinde şans sizden yana oluyor, geride kaldığınızda, kötü şansa sahip olma ihtimaliniz artıyor."

"Ben şansa inanan biri değilim. Bence kendi şansınızı kendiniz yaratırsınız. O yüzden daha hızlı olmalıyız. Bu olunca şans da bizim yanımıza gelecek."

Son olarak kendi sezonuyla ilgili de şunları ekledi: "Bu kesinlikle kış boyunca bakacağım bir şey, çünkü geçen yıl sonuçlar tutarlıydı, sanırım diğer tüm sürücülerden daha fazla ilk beşe girdim."

"Bu yıl hem sıralama turları hem de yarışta hızlandığımı hissediyorum fakat buna rağmen geride kaldık. Yine de McLaren'ın ikinci yarıda, Aston'un da sezon başında mücadelede olmasından ötürü daha fazla rakibimiz vardı."

"Sonuç olarak bu hafta sonunu bitirmeyi, şampiyona ikinciliğini sağlamlaştırmayı ve ardından gelecek yıla odaklanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bu kışa 12 ay ve iki yıl öncesine göre çok daha iyi bir yerde gireceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden hiçbir konuda tökezlememeyi umuyoruz. Yine de her şeyi zaman gösterecek."