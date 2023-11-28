Russell, Abu Dabi testinde kaza yaptı
Mercedes pilotu George Russell, bugün Abu Dabi'de gerçekleştirilen testlerde kaza yaptı.
Formula 1'de 2023 sezonu bugün yapılan testle sona erecek ve sabah 08:00'de başlayan testte önemli bir olay yaşandı.
Mercedes'te lastik testini yürütmesi planlanan George Russell, altıncı virajda bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa sebep oldu.
Görüntülerde aracın sağ ön tarafında büyük hasar oluştuğu görülürken, İngiliz pilot testi erken kapattı.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, Russell'ın araç arızasından kaynaklanan bir sorundan ötürü kaza yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "George'un test günü, araç arızasından kaynaklanan bir kazanın ardından erken sona erdi."
"Araç şu anda bize teslim edildi ve olayın nedenini araştırmaya başladık. En önemlisi George'un iyi olması." denildi.
Russell'ın durumunun iyi olduğu açıklandı fakat kış arasına kazayla girmiş oldu.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14
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