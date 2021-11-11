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Formula 1 Haberler

Russell, Mercedes'teki görevine Abu Dhabi GP'nin hemen ardından başlayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

George Russell, Mercedes'teki çalışmalarının Abu Dhabi'deki son yarıştan hemen sonra başlayacağını ve sezon sonrası lastik testine katılacağını söyledi.

Russell, Mercedes'teki görevine Abu Dhabi GP'nin hemen ardından başlayacak

Williams pilotu gelecek yıl Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak, takımda üç etkileyici sezon geçiren Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

Russell, Alman otomobil üreticisinin genç sürücü programının bir parçası olarak birçok kez deneyimlediği için, Mercedes F1 araçlarını test etmeye yabancı değil. Ancak önümüzdeki ay Yas Marina pistinde ilk kez yarış pilotu olarak test yapacak.

Yeni takımı için ne zaman çalışmaya başlayacağı sorulduğunda, "Abu Dhabi yarışından sonraki Pazartesi sabahı başlayacağım ve Mercedes'teki her şeye %120 odaklanacağım."

“Daha sonra test sürüşü yapacağım ve oradan doğruca fabrikaya geri döneceğim. Biraz simülatörde çalışacağım ve daha fazla insanla tanışacağım.” dedi.

Russell, Mercedes'le daha önceki çalışmalarının, takıma geçişini kolaylaştıracağını hissettiğini, çünkü halihazırda oradaki birçok insanı tanıdığını söyledi.

"Çok şanslı bir pozisyondayım çünkü 2016'dan 2018'e kadar, bir takım olarak Mercedes ile çok fazla zaman geçirdim."

"Ne zaman hava alanlarında veya pistlerde birbirimizi görsek, onları Williams'taki neredeyse herkesi tanıdığım kadar iyi tanıyorum Çok iyi tanıdığım bir gruba ve aileye gireceğim için çok şanslı bir konumdayım.”

Mercedes, genç sürücüler için yapılan testte ikinci aracını kimin kullanacağını henüz açıklamadı, ancak olası adaylardan biri FE şampiyonu Nyck de Vries.

F1'in Abu Dhabi'deki sezon sonrası testi, yarıştan sonra Salı ve Çarşamba günleri iki gün sürecek ve takımların iki araç ve iki sürücü kullanmasına izin verilecek.

Düzenlemeler, araçlardan birinin, gelecek sezon F1'de kullanılacak 18 inçlik lastikleri çalıştırmak için modifiye edilmiş bir araç olması gerektiğini belirtiyor.

Test günlerinden en az birinde aracın, bu sezon en az bir Grand Prix'ye katılmış bir sürücü tarafından sürülmesi gerekiyor.

Testin ilk gününde, takımların 2021 araçlarını genç sürücüler için kullanmalarına da izin verildi.

Teste katılan herhangi bir sürücünün, Uluslararası A lisansına sahip olması ve kariyeri boyunca ikiden fazla yarışta yarışmamış olması gerekiyor.

Mercedes şu anda Bottas'ı Abu Dhabi testi için potansiyel olarak serbest bırakmak konusunda Alfa Romeo ile görüşüyor. Böylece Finli, Hinwil merkezli ekibin aracını ilk kez deneyebilecek.

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