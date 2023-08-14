Russell: "63 numara ile yarışma sebebim ailem"
Çaylak sezonundan bu yana 63 numara ile mücadele eden George Russell, bu tercihinin sebebini kısaca açıkladı.
Eskiden pilotların numaraları pek anlam taşımamaktaydı, nitekim numaralar takımın şampiyonadaki yerine göre belirlenir ve her sene değişirdi.
2014 sezonunda önemli bir değişiklik yapan F1 yönetimi, kişisel numaraların kullanımına izin verdi; bu durum, pazarlama anlamında da önemli faydalar sağlayabilirdi.
Kararın ardından birçok pilot karting yıllarında kullandıkları numaralara geçtiler, örneğin Lewis Hamilton şampiyon olduktan sonra dahi 44 numara kullanımına sadık kaldı.
Bazı isimler istedikleri numaralar alındığı için farklı tercihler yaptılar, örneğin normalde 7 numarayı isteyen Leclerc, bu numara Kimi Raikkonen tarafından kullanıldığı için 1+6=7 gibi bir formülle 16 numarayı kullanmaya karar verdi.
İşin komik tarafı, Raikkonen'in 7 numara kullanmasının tek sebebi 2013 sezonunda 7 numara ile yarışması ve değiştirmek istemediği için bu numarayla devam etmesiydi!
2019 sezonunda spora giriş yapan ve 63 numara ile mücadele etmeye karar veren Russell ise bu numaranın aile numarası olduğunu söylüyor.
Mercedes'in soru-cevap videosunda konuşan Russell, "63 numarayı tercih ettim, çünkü abim karting yaparken bu numarayı kullanmaktaydı."
"Spora ilk başladığında kendisine bu numara verilmişti, sonrasında da aile numarası olarak kullanılmaya devam etti."
"Kısacası, tercihimin sebebi ailem." dedi.
Pilotlar istedikleri numaraları tercih edebiliyorlar, ancak iki istisna var: ilki, 1 numaranın şampiyona ayrılması, ikincisiyse gridden ayrılan bir pilotun numarasının üç yıl boyunca kullanılamaması.
Kural değişikliğinden beri 1 numara sadece Max Verstappen tarafından kullanıldı.
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