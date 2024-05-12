Russell: "2026'dan önce kimse Red Bull ile şampiyonluk savaşına giremeyecek"
Mercedes pilotu George Russell, bütçe kısıtlaması ve diğer kuralların daha agresif olabileceğini düşünüyor çünkü mevcut kurallarda kimsenin Red Bullu yakalayamadığını söylüyor.
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull, yeni dönemin başlangıcı olan 2022'den bu yana gridin en önünde yer alıyor ve belli yarışlar hariç rahat şekilde kazanmayı başardı.
Takım, büyük bir sürpriz olmazsa bu yıl da şampiyon olacak ve gelecek yıl kurallar sabit kalacağı için, mevcut pozisyonunu koruma ihtimalleri var.
Konu hakkında RacingNews365'e konuşan Russell, mevcut kuralların daha da geliştirilebileceğini çünkü mevcut kurallarda kimsenin Red Bull'u yakalayamayacağını düşünüyor.
Russell şöyle konuştu: “Bence yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, bütçe sınırı ve rüzgar tüneli kısıtlamaları gridi birbirine yaklaştırıyor. Fakat daha agresif olmamız gerekir mi? Bilmiyorum."
"Şu anda bunlarla kimse Red Bull'u yakalayamıyor."
"Yine de sadece kendimize odaklanmalı ve mümkün olan en iyi işi yapmaya devam etmeliyiz. Kendimizi daha üst sıralara taşımaya çalışmalıyız."
"Fakat Red Bull'un herkesin çok önünde olduğu gerçeği konusunda da gerçekçi olmalıyız. Muhtemelen 2026'dan önce şampiyonluk için gerçek bir mücadele olmayacak."
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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