Russell, 2026'da sürücü pazarındaki sürpriz transferlerden biri olabilir mi?

Sainz, geçen kış yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın 2024'ün sonunda Ferrari'de yerini alacağı kendisine bildirildiğinden bu yana gelecek sezon için kesinleşen bir koltuğa sahip değil.

F1 2026'da mevcut Sauber takımını devralacak olan Audi, uzun süredir Sainz'a ilgi duyuyor ancak İspanyol pilot, geleceği konusunda karar vermekte zorlanıyor.

İspanyol pilotun adı son haftalarda Williams ve Alpine gibi takımlarla anılırken, Mercedes takım patronu Toto Wolff şu anda zaman çizelgeleri uyuşmasa da Sainz’ı tamamen göz ardı etmiyor.

Wolff ayrıca, Verstappen’i elde edememesi durumunda Mercedes'in İtalyan genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'yi, önümüzdeki sezondan itibaren takıma katma isteğini de saklamıyor.

Bu senaryoda, Mercedes F1'in büyük 2026 kural değişiklikleri için Verstappen’le anlaşmayı yeniden deneyebilir, bu da mevcut sözleşmesi 2025 sonunda bitecek olan Russell'ı zor durumda bırakabilir.

Motorsport-Magazin YouTube kanalında konuşan saygın F1 muhabiri Christian Menath, Mercedes'in Verstappen ve Antonelli'yi 2026'dan itibaren eşleştirmesi durumunda Russell'ın Audi'ye katılma adayı olabileceğini belirtti.

Menath, Audi'nin, Sainz'ı takıma çekemezse, önümüzdeki sezon için geçici bir çözümle yetinip 2026 sezonunda elit bir sürücüyü takıma katmak için çalışacaklarını düşünüyor.

Menath, "Carlos Sainz gelmezse, o zaman gerçekten sadece geçici bir çözüm olabilir, çünkü 2026'da sürücü pazarında kartlar yeniden dağıtılacak."

"George Russell ve diğerleri pazarda olabilir. Bu ihtimali [Valtteri] Bottas veya başkası ile harcamak istemezsiniz.”

“Muhtemelen sadece kısa vadeli bir ara çözüm olacak." dedi.

Menath'ın yorumları, eski Williams ve Toyota sürücüsü Ralf Schumacher'in, geçen ay Russell'ın Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmaya karar vermesi durumunda "tehlikede" olabileceğini iddia etmesinin ardından geldi.

Schumacher Sky Almanya'ya konuştu: “Toto Wolff'ün bakış açısına göre, Kimi Antonelli bu şansı hak ediyor ve görünüşe göre aralarında sözleşmeye yapmaya yönelik anlaşmalar var.”

“Hangi takımla olması gerektiği yazmıyor [ama] Mercedes ile olacağını varsayıyorum”

“Wolff, geleceğe odaklanmak istediğini söyledi. Şimdi tam zamanı. Mercedes yeniden yükselişte. Antonelli'nin ısınması için ideal zaman bu.”

"Eğer Max Verstappen gerçekten Red Bull'dan ayrılmaya karar verirse, Mercedes'te onun için bir koltuk olabileceğini hayal edebiliyorum. O zaman George Russell için oldukça kötü olabilir.”

"O bir süper yetenek -veya öyleydi- ama aynı zamanda birçok hata yapıyor. Eğer bir Dünya Şampiyonu piyasada olursa, George Russell'ın işi de tehlikede olabilir."