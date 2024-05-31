Russell: "2026 Mercedes motoru güçlü olacak"
Mercedes pilotu George Russell, 2026 Formula 1 motorlarının güçlü olacağından emin.
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1, 2026 yılında yeni güç ünitesine geçiş yapacak ve Mercedes 2014'te başlayan döneme damga vurduğu için, yeni dönemde de gözlerin üzerinde olduğu üretici olacak.
Mercedes pilotu George Russell, takımının yeni motor sayesinde avantajlı bir konumda olacağından emin.
İngiliz pilot, “Normal hayatta 2026'ya daha çok var gibi görünüyor ama Formula 1 dünyası için öyle değil."
"Takımımız bir dönemi güvenle bekliyor. Takımımızın 2014'teki başarısı, Formula E deneyimi ve Mercedes-AMG ONE hiper aracıyla ilgili deneyimi ortada."
"Motor bölümümüz olan Mercedes High Performance Powertrains, geleceğin teknolojileriyle ilgili deneyimi olan çok sayıda çalışana sahip."
"Tüm bunlar bize harika bir motor yaratma fırsatı veriyor."
"Petronas da paralel şekilde yeni yakıtlar üzerinde çalışıyor ve hazırlıklar umut verici görünüyor."
"Dolayısıyla yeni döneme girerken motorumuza güveniyoruz.” dedi.
Mercedes'in motor departmanı, 2014'e kıyasla epey değişti ve artık programın başında Andy Cowell yer almıyor.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
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