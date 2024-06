Russell, 2026 araçlarının "çılgın" maksimum hızları hakkında endişeli

Perşembe günü FIA, daha fazla elektrik enerjisine ve çok daha düşük sürüklenme ve yere basma kuvveti seviyelerinin öne çıkacağı yepyeni 2026 F1 araçlarının ana hatlarını sundu.

Daha aerodinamik araçların virajlarda daha yavaş, ancak mevcut araçlara göre düzlüklerde daha hızlı olacağı öngörülüyor. Ancak Mercedes pilotu Russell bunun güvenlik sorunlarıyla birlikte geleceğine inanıyor.

Sürücülerin çıkarlarını temsil eden Grand Prix Sürücüler Birliği'nin direktörlerinden biri olan Russell: "Arabaların performansları açısından oldukça büyük bir değişim yaşanacak."

"Araçlar, düzlüklerde olağanüstü hızlı olacaklar, çoğu pistte muhtemelen 360 km/sa hıza ulaşacaklar, bu oldukça etkileyici.”

"Elbette, güvenliğin muhtemelen iyileştirilmesi gerekiyor, çünkü 360, 370 km/sa hızla bir kaza yapmak oldukça çılgın olacak." dedi.

Özellikle Cidde ve Bakü gibi ultra hızlı sokak pistlerinde ne olabileceği konusunda endişeler var ve Russell, kural koyuculara 2026 kural değişikliğinin istenen etkilerinden birinin de daha yüksek maksimum hızların olup olmadığını yeniden düşünmeleri çağrısında bulundu.

"Ne yazık ki, güvenlik söz konusu olduğunda, tarih bize değişiklikler yapılmadan önce gerekenlerin yapılması gerektiğini gösterdi."

"Herkes bu düzenlemeler öncesinde gerçekten kapsamlı bir iş çıkarmalı, çünkü arabalar çok hızlı olacak.”

"Düzlüklerde çok az yere basma kuvveti olacak, neredeyse havada uçuyormuş gibi hissedeceksiniz.”

"Bir yarışta yağmur başladığını, kuru zemin lastikleri üzerinde olduğunuzu ve 250 mil hızla bir sokak pistinde gittiğinizi hayal edin. Bu biraz tehlikeli bir durum olacak, bu yüzden bunlar cevaplanması gereken sorular.”

"Adil olmak gerekirse, FIA’dakiler bunun farkındalar ve tüm olası senaryoları gözden geçiriyorlar.”

"Zaman gösterecek, ancak arabalar zaten yeterince hızlı. Nerede duracağız, 400 kilometre hıza mı ulaşacağız? İzleyiciler gerçekten bunu görmek istiyor mu?" diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Russell, mevcut araçların yüksek yere basma performansını kaybetmenin üzücü olacağını ancak yarış kalitesinin artması durumunda buna değecek bir ödün olduğunu söyledi.

"Sürüş açısından en hızlı arabaları istiyorsunuz, kendinizi bir savaş uçağında gibi hissetmek istiyorsunuz. 2020 ve 2021'de böyle hissediyordunuz ve şimdi bu arabalar yeniden çok hızlı hale geliyor."

"Araçların performansının bir kısmını kaybetmek üzücü olacak. Ancak diğer taraftan, yere basma kuvveti ve kirli hava azalırsa bu, yarışı iyileştirecek.”

"Her şeyi aynı anda elde edemezsiniz ve neyle mücadele edeceğinizi iyi seçmelisiniz. Ne başarmak istiyoruz?”

"Benim için bu; iyi, sert yarışlar ve her takım ve her sürücü arasında güçlü rekabet." diye ekledi Russell.

