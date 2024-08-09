Russell, 2025'te şampiyonluk savaşı vermeyi hedefliyor
George Russell, Mercedes'in son dönemdeki geri dönüşünün kendisine 2025 Formula 1 sezonunda ilk şampiyonluğunu hedefleme fırsatı verdiğini söylüyor.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Russell, 2022 yılında Mercedes F1 takımına katıldı ve geride kalan süreçte Alman üreticinin yaşadığı sorunlardan dolayı şampiyonluk savaşı veremedi.
Fakat bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor çünkü Mercedes yeniden zirveye çıkmanın bir yolunu bulmuş durumda.
Russell'ın bu yıl şampiyon olması beklenmese de, 2025 için umutlar epey yüksek.
Motorsport Week'e verdiği demeçte Russell, bu sezonu şampiyonluk mücadelesi vermesi için önemli bir yıl olarak görüp görmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, kesinlikle."
"Sanırım aracı zaferler için savaşabileceğimiz bir yere getirme açısından zor bir kaç yıl oldu."
"Ancak 2025'e doğru ilerlerken, sezonun ikinci yarısı için çok motive ve heyecanlıyım."
"Şu anki rekabet seviyesine bakıldığında, şampiyonluk için mücadele etmememiz için hiçbir neden yok."
"Eğer sezon Montreal'de başlasaydı, şampiyona sıralaması çok ama çok farklı olurdu. Yani harika olacak."
"Bence diğer tüm takımlarda, McLaren'da, Ferrari'de ve bizde öne geçmek için çok fazla motivasyon var."
"Bu yüzden kolay olmayacağı kesin. Fakat önümüzdeki yıl iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum."
Britanyalı pilot Mercedes'in inişli çıkışlı hızını açıklamakta zorlandığını kabul ediyor.
Motorsport Week'e verdiği demeçte, "Bu sezon Avusturya ve Barselona gibi hızımızın biraz düştüğü zamanlar gerçekten oldukça garipti. O zaman bir cevabımız yoktu."
"Montreal ve Silverstone'da hızımız son derece yüksek olduğunda, neden hızlı olduğuna dair bazı fikirlerimiz vardı ama o kadar da büyük değildi."
"Açıkçası bunun sıcaklıkla ilgisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, yarış sonrası basın toplantısında
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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