Russell: "2024 Bahreyn'de daha güçlü bir konumda olacağız"

2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz şampiyonluk elde eden Mercedes, 2023'te ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Ferrari'yi geride bırakarak ikinciliğe yükselmesine rağmen Mercedes bu sezon sadece sekiz kez podyuma çıkabildi.

2023'ün başında 'zeropod' konseptinde ısrar eden Mercedes, Bahreyn'deki ilk yarıştan sonra tasarımdan vazgeçmeye karar verdi ve takım Monako'da revize edilmiş bir şasinin tanıtılmasından bu yana geçen aylarda pek bir ilerleme kaydedemedi.

Yine de Russell, W14'ün Mercedes'e 2024 aracının gelişimi için önemli olduğuna ve takımın gelecek sezona bu yıl olduğundan daha güçlü bir şekilde başlayacağına inanıyor.

"Bence gelecek yılın otomobiline temiz bir sayfa açıyoruz. Bence olumlu olan şey, neden Red Bull'un bu kadar gerisinde kaldığımıza kafa yormuyor olmamız."

"Bu araçta o kadar çok kusur görüyoruz ki, bu da fabrikadaki herkese bu sorunların peşine düşmek ve gelecek yıla iyi bir adım atacağımızı düşündüğümüz çözümleri bulmak için çok fazla motivasyon sağlıyor."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Elbette Red Bull'un yine bir adım atmasını bekliyorum ama 2024'te Bahreyn'de, 2023'e kıyasla daha güçlü bir konumda olacağız."

Russell'ın yorumları, takım patronu Toto Wolff'un Mercedes'in 2024 için yeni bir konsept peşinde olduğunu açıklamasının ardından geldi ve takımın yeni yollarının başarı ile sonuçlanacağından emin olamayacağını itiraf etti.

"Konsepti değiştiriyoruz. Şasiyi, ağırlık dağılımını, hava akışını düzenleme şeklimizden tamamen uzaklaşıyoruz."

"Neredeyse her bileşen değiştiriliyor, bunu yaparak bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Yanlış da yapabiliriz. Yani beklediğimizi elde edememek, yakalamak, büyük bir adım atmak ve önde yarışmak arasında her şey mümkün."