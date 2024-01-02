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Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

George Russell, Mercedes'in 2024 aracında 'aceleye getirilmiş' W14 tasarımında olduğu gibi bir hataya düşmeyeceğinden emin olduğunu söylüyor.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
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George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes, 2022 Sao Paulo Grand Prix'sini kazanmasının ardından Red Bull'un rakibi olabileceğine inanarak 2023'ün başında da 'zeropod' konseptine devam etti. 
 
Ancak Mercedes, W14'ün 2023 Bahreyn testinde ve sezon açılışında hızının çok düşük olmasının ardından bu yaklaşımdan hızla vazgeçti. 
 
Monako GP'sinde bu sidepod konsepti Red Bull'un havayı aşağı yönlendiren konseptiyle güncellendi ve takım patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde, "Neredeyse her bileşen değiştiriliyor çünkü sadece bunu yaparak W15 ile bir şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi. 
 
Wolff, bu değişikliklerin 'şasiyi nasıl düzenlediklerini, ağırlık dağılımını, hava akışını' kapsayacağını söyledi. 
 
Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medyaya konuşan Russell, Mercedes'in 'uzun süredir yeni [W15] konsepti üzerinde çalıştığı ve bu konsepte çok fazla özen gösterildiği' için kış tatiline girerken kendinden daha emin hissettiğini söyledi. 
 
Russell, "Geçen yıl her şey biraz aceleye gelmişti."
 
"Elimizde tüm bilgiler yoktu, iyice incelemeden birkaç sonuca varmış olabiliriz."
 
"Bu yıl aracı gördüğümüzde bazı açılardan ileriye doğru bir adım attığımızı öğrendik, ancak çok fazla yükle birlikte geldi ve bunu dikkate almamıştık."  

George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Sıralama Sonrası Parc Ferme'de

"Dolayısıyla, neye ihtiyacımız olduğunu gerçekten anlamak için harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."  

"Açıkçası aracı ve performansı neyin getirdiğini daha iyi anlamak için 12 aylık bir deneyimimiz daha oldu."  
 
"Bence geçen yıl tüm yumurtalarımızı tek bir sepete koyduk ve bu beklediğimiz performansı sağlayan bir sepet değildi." 
 
"[Ama] gerçek şu ki büyük bir açığı kapatmamız gerekiyor."  
 
"Red Bull aracı bence istatistiksel olarak şimdiye kadarki en baskın araç, dolayısıyla hepimizin için yapılacak çok şey var."
 
"Ancak gelecek yıla açık fikirli bir şekilde giriyorum." 
 
"Kimsenin bizden, McLaren'den, Aston Martin'den ya da Ferrari'den bu adımı hemen atmamızı beklediğini sanmıyorum."  
 
"Ama geçen yıl düştüğümüz tuzaklara düşmeyeceğimizden kesinlikle eminim." 

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