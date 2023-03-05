Russell: "Bu yıl tüm yarışları Red Bull kazanacak"

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George Russell, pazar günü gerçekleştirilen yarışta Fernando Alonso ile keyif verici mücadelelere girdi fakat sonunda iki Aston Martin'in ardında yedinci oldu.

Yarışın ardından konuşan Russell, büyük hayal kırıklığı yaşıyordu ve şöyle dedi: "Her şey apaçık ortada; performans anlamında gerideyiz."

"Aston Martin muhtemelen yılın sürprizi ve şoku oldu. Red Bull ile aramızdaki fark da çok fazla."

"Bence lafı dolandırmaya hiç gerek yok, bu hepimiz için büyük bir darbe. Olmak istediğimiz yerin çok gerisindeyiz."

"Bence şu anda tüm bunlardan çıkarılacak tek olumlu sonuç, aracın yere basma gücü eksikliği dışında ciddi bir sorunu olmaması. Kulağa ne kadar aptalca gelse de, geçen yıl bu zamanla karşılaştırırsanız, bu muhtemelen çözülmesi en kolay sorunlardan biri."

"En çok zıplayan araçtan muhtemelen en az zıplayan araca geçtik. Belki de bir yıl içinde yapılan düzenleme değişikliği ile bu konuda biraz fazla muhafazakar davrandık."

"Belki de biraz daha fazla yere basma gücü kazanmak için birkaç adım geri gitmemiz gerekiyor."

George Russell, Mercedes-AMG, speaks to the media Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, cumartesi günü mevcut konseptten ümidini kesmiş gibi konuşmuştu.

Wolff'un konsept değişikliğiyle ilgili yorumları sorulduğunda Russell, "Biz kazanmak için buradayız. Elbette mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz fakat bana mücadele edip yarış kazanma şansına sahip olmak ile bu şansa hiç sahip olamamak arasında bir seçim sunarsanız, tabii ki zaferi seçerim."

"Dolayısıyla, kendimize savaşabilecek bir araç edinme şansı vermek için bazı yarışları ya da sezonun bir bölümünü feda etmek istiyorsak, ister sezonun ikinci yarısı olsun isterse de gelecek yıla odaklanmak olsun, belki de yapmamız gereken şey budur çünkü açıkça görülüyor ki çok gerideyiz."

"Bu dar sidepod konseptini kullanmamızın nedeni bunun en iyisi olduğuna inanmamız ve dürüst olmak gerekirse, önümüzdeki hafta Red Bull tarzı bir yan ayakla gelsek bile bunun performansımızı değiştirmeyeceğine inanıyorum."

"Bunun bize aniden yarım saniye kazandıracağını sanmıyorum. Bence kilit nokta zemin ve aracın göremediğimiz kısımlarında."

"Biz buraya şampiyonluk için savaşmaya geldik, kazanmak için buradayız. Kimse ikinci ya da üçüncü bitireni hatırlamaz. Şahsen benim için, bu yıl sürücüler şampiyonasını ikinci ya da yedinci bitirmiş olmak hiçbir fark yaratmaz."

"Ben kazanmak için buradayım. Şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Yarış kazanmak istiyorum. Mercedes'teki herkesin yapmak istediği şey de bu, ikincilik yeterince iyi değil."

"Eğer yapmak istediğimiz buysa, yılın ikinci yarısında kendimize bir şans vermek için bazı köklü değişiklikler yapmamız gerekiyorsa, ne zaman olursa olsun, yapacağımız şey budur."

Bir şampiyonluk savaşı bekleyip beklemediği sorusuna Russell, "Red Bull, bu şampiyonluğu aldı."

"Bu yıl kimsenin onlarla mücadele edeceğini sanmıyorum ve hatta kazanmalarını da beklemiyorum. Bu sezon her yarışı kazanacaklarına bahse girerim."

"Bence her yarışı kazanacaklar. Gösterdikleri performans göz önüne alındığında, kimsenin onlara meydan okuyacağını sanmıyorum."

"Bu hafta sonu hızları testlerde olduğundan daha zayıf görünüyor, ki bu biraz garipti. Fakat şu anda işleri kolay ve istediklerini yapabilirler."

"Her zaman pole pozisyonunu alamayabilirler çünkü Ferrari'nin sıralama turlarında çok rekabetçi olduğunu biliyoruz."

"Ancak yarış temposu söz konusu olduğunda, bence çok güçlü bir konumdalar." cevabını verdi.