Russell: "2023'te şampiyonluk için savaşmak istiyorum"

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George Russell, uzun süredir beklediği haberi bu yıl aldı ve sonunda Mercedes koltuğuna geçiş yaptı. Fakat takımla ilk sezonu pek de istediği gibi geçmedi.

Russell, yıl içerisinde çok istikrarlı sonuçlar aldı ancak galibiyet savaşına giremedi. Bu, Mercedes'in önceki yıllarda ortaya koyduğu performans düşünüldüğünde pek de beklenen bir şey değildi.

Yine de Russell, takımın performansını artırmaya başlaması sayesinde Brezilya'da kariyerinin ilk zaferini aldı. Şimdi bir hedef var: Şampiyonluk.

Mercedes'in yakaladığı ivme ve 2022'den çıkardığı dersler göz önüne alındığında Russell, bu başarıyı 2023 yılında elde etmeyi umuyor.

Genç sürücü, "Fabrika şu anda çok hareketli."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yıl boyunca kaydettiğimiz ilerlemenin heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Bence herkes bu yılki gelişimi tekrarlamayı ve sonunda dünya şampiyonluğu için mücadele edebilmeyi istiyor."

"Herkes çok çalışıyor. Umarım Bahreyn'de piste çıktığımızda şampiyonluk için mücadele ediyor olabiliriz." dedi.

Russell, bu yıl edindikleri deneyimin faydalı olacağını da ekliyor.

"Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Takımın bu yıl kazandığı tecrübenin bizi uzun vadede başarıya taşıyacağından şüphem yok."

"Mümkün olan en yüksek ilerlemeyi kaydetmek ve daha fazla zafer elde etmek için bir noktada kaybetmek gerekiyor. Hepimiz kazanmak için Mercedes'deyiz. Takım, üst üste sekiz yıl şampiyon oldu ve tekrar kazanamamak hoşumuza gitmedi. Bu yüzden çok çalışıyoruz." "Sonuçlarımız çok tutarlı olsa da, tutarlı sonuçlar almak için değil, zaferler kazanmak için Formula 1'deyiz."