Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"

Mercedes pilotu George Russell, 2023'te pek çok önemli fırsatı kaçırdıkları için hayal kırıklığı yaşıyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, during the post race press conference

George Russell sezonu şampiyonada sekizinci olarak tamamlamış ve 2022'ye kıyasla daha kötü bir performans sergilemişti.

Ancak Mercedes sürücüsü, dışarıdan görülmese de ilerleme kaydettiğine inanıyor. Sadece bazen fırsatların kaçtığını ve bunun da kendisine pahalıya patladığını söylüyor.

Russell, "Sezon çok garip geçti. Yarışların çoğunda yüksek bir tempo yakaladık ama hak ettiğimizi ya da elde edebileceğimizi düşündüğüm sonuçları elde edemedik."

"Bu durumu kesinlikle çözmemiz gerekiyor."

"2023'te pek çok fırsatı kaçırdık, bu yüzden biraz pişmanlık duyuyoruz. Bizim için kolay bir sezon değildi. Fakat sorunlardan kaçındığımızda ve her şey yolunda gittiğinde şans genellikle bizden yanaydı."

"Fakat bir şeyler yolunda gitmediğinde, şans da bizden yana olmadı."

"Ben şansa inanan insanlardan değilim. Başarı için gerekli koşulları bizim yarattığımıza inanıyorum, bu yüzden sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. O zaman şans da yanımızda olacaktır."

"Kış boyunca üzerinde çalışmam gereken alanlar var. 2022 sezonu çok sorunsuz geçti ve herkesten daha sık ilk beşe girdim. 2023'te sıralama turlarında ve yarışlarda daha yüksek bir tempom vardı ama aynı zamanda daha gerideydik."

"Bunun bir nedeni de rakiplerimizdi. Aston Martin sezonun başında hızlıydı, ancak sezonun ikinci yarısında McLaren mücadeleye dahil oldu." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Aston Martin, Kanada'daki güncelleme hakkındaki teoriyi yalanladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

Formula 1

Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün" Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

Formula 1

Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar" Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

Alpine, motor ve aerodinamik performans konusunda problem yaşıyor

Alpine, motor ve aerodinamik performans konusunda problem yaşıyor

Formula 1

Alpine, motor ve aerodinamik performans konusunda problem yaşıyor Alpine, motor ve aerodinamik performans konusunda problem yaşıyor

Son Haberler

Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

F1 Formula 1

Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün" Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"

Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

F1 Formula 1

Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar" Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor

Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor

F1 Formula 1

Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor

Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"

Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"

F1 Formula 1

Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık" Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol