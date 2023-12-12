Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"
Mercedes pilotu George Russell, 2023'te pek çok önemli fırsatı kaçırdıkları için hayal kırıklığı yaşıyor.
George Russell sezonu şampiyonada sekizinci olarak tamamlamış ve 2022'ye kıyasla daha kötü bir performans sergilemişti.
Ancak Mercedes sürücüsü, dışarıdan görülmese de ilerleme kaydettiğine inanıyor. Sadece bazen fırsatların kaçtığını ve bunun da kendisine pahalıya patladığını söylüyor.
Russell, "Sezon çok garip geçti. Yarışların çoğunda yüksek bir tempo yakaladık ama hak ettiğimizi ya da elde edebileceğimizi düşündüğüm sonuçları elde edemedik."
"Bu durumu kesinlikle çözmemiz gerekiyor."
"2023'te pek çok fırsatı kaçırdık, bu yüzden biraz pişmanlık duyuyoruz. Bizim için kolay bir sezon değildi. Fakat sorunlardan kaçındığımızda ve her şey yolunda gittiğinde şans genellikle bizden yanaydı."
"Fakat bir şeyler yolunda gitmediğinde, şans da bizden yana olmadı."
"Ben şansa inanan insanlardan değilim. Başarı için gerekli koşulları bizim yarattığımıza inanıyorum, bu yüzden sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. O zaman şans da yanımızda olacaktır."
"Kış boyunca üzerinde çalışmam gereken alanlar var. 2022 sezonu çok sorunsuz geçti ve herkesten daha sık ilk beşe girdim. 2023'te sıralama turlarında ve yarışlarda daha yüksek bir tempom vardı ama aynı zamanda daha gerideydik."
"Bunun bir nedeni de rakiplerimizdi. Aston Martin sezonun başında hızlıydı, ancak sezonun ikinci yarısında McLaren mücadeleye dahil oldu." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG
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