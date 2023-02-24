Russell: "2023 aracında çözülmesi gereken 'iyi sorunlar' var"

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Mercedes, dalgalanma ve sürüklenme gibi sorunlarla boğuştuğu 2022 Formula 1 sezonunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Takım bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Russell ve Lewis Hamilton'dan gelen ilk geri bildirimler, yeni aracın dengesinin çok iyi olmadığı ancak Mercedes'in genel anlamda doğru yönde gittiği yönünde.

Russell, mevcut sorunun geçen yıl yaşadıklarına kıyasla çözülmesi çok daha kolay bir sorun olduğunu söyledi. Şu andaki temel problem viraj ortası yol tutuş gibi görünüyor.

Daha öngörülebilir bir araç arzusunun yerine getirilip getirilmediği sorusuna Russell, "Viraj girişi daha iyi hale geldi."

"Araç üstü videolardan da görülebileceği üzere, denge konusunda biraz zorlanıyoruz, virajın ortasında epey zorluk çekiyoruz."

"Yine de bence, geçen seneye kıyasla çözülmesi daha kolay bir denge problemi. Yani sonunda bizi sınırlayan bir şey olsa da, bunun karşı karşıya kalınabilecek iyi bir sorun olduğunu söyleyebiliriz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yeni araç hissiyat açısından kesinlikle doğru yönde atılmış iyi bir adım oldu. Bundan 12 ay öncesine kıyasla işler çok daha düzgün gidiyor."

"Geçen yıl buraya geldiğimizde, dalgalanmayla alakalı alarm çanları çalıyordu. Bunu nasıl çözeceğimizden emin değildik, biraz kaybolmuş durumdaydık."

"Oysa işler artık çok daha düzgün gidiyor, dayanıklılık da şu ana kadar güçlüydü. Elbette araçla ilgili geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Ancak genel anlamda yılın bu döneminde olmamız gereken yerdeyiz." dedi.

Russell, ilk yarışta galibiyet için çekişmelerinin kolay olmayacağını belirtti.

"Aracın verdiği his bir yıl öncesine göre çok daha iyi. Dolayısıyla doğru yönde gitmeyi başardık ancak bu sporda önemli olan his değil, tur zamanınızın nasıl olduğu."

"Önünde sonunda mücadelenin içerisine girecek bir aracımız olduğuna inanıyoruz. Gelecek hafta Red Bull'a karşı mücadele edebilir miyiz emin değilim - hızlı ve dengeli bir araçları var. Max de çok formda. Bu yüzden gerçekçi olmak gerekirse, önümüzdeki hafta için durumun biraz zor olacağını düşünüyorum."

"Ancak sezon içerisinde bunu yapamamamız için hiçbir neden göremiyorum."

"Mercedes sezon boyunca aracını her zaman hızlı şekilde geliştiren bir takım oldu, dolayısıyla kendimize güvenimiz tam."