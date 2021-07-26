Russell, Mercedes'e geçse bile takımın önlerde olma garantisi olmadığını düşünüyor

Williams sürücüsü 2022'de bir koltuğu boş olan Mercedes için en güçlü adaylardan bir tanesi.

Ancak Russell, gelecek sezon getirilecek olan kurallar nedeniyle Mercedes'le birlikte %100 en önde olabileceğinden emin olmanın bir yolu olmadığını düşündüğünü söyledi.

GPFans'e konuşan Russell, ''Birçok kural değişikliğinin yaşanacağı bir sezona giriyoruz ve hiçbir takımın geleceğinin nasıl olacağını bilmiyoruz.''

''2014 ve 2009'da da kimse bu tür sonuçlar olmasını beklemiyordu ve şimdi de büyük bir değişikliğe giriyoruz. Yani, gelecek sezon nerede olursam olayım, bir sürücü olarak yapmam gereken şey değişmeyecek." dedi.

Formula 1'in yönetici direktörü Ross Brawn, yeni araçların daha yakın yarışlar geçirebilmesini sağlayabilmek için Formula 1 ve FIA'nın çok emek harcadığını söylemişti.

Williams sürücüsü işlerin gelecek sezon böyle ilerlemesi durumunda, bunun spor ve sürücüler için iyi bir şey olabileceğini ekledi.

''Eğer yapmak istediklerini başarabilirse, bu sürücüler için harika olacak."

''Araçlar daha az hassas olacak, daha yakın yarışmamıza yardımcı olacak ve hem sert hem de adil yarışmak isteyeceğiz.''

''Mevcut araçlar ve kurallar biraz zorlu ancak gittiğimiz yön harika. Hızlı araçlara sahip olduğumuz sürece, önemsememiz gereken tek şey bu.''

"Amacımız, aracı geliştirmek ve yarışları kazanmaya çalışacak bir hale getirmek.''

''Williams'ın bakış açısından bakarsak, söyleyeceğim şey bulunduğumuz konum nedeniyle biraz saçma duyulabilir ancak Williams'ın takımı tekrar öne çıkarma konusunda açık bir orta-uzun vadeli planı var."

''Gelecek sezon kendimi nerede bulursam bulayım, %110'umu vereceğim. Kendimi adayacağım, tamamen motive olacağım çünkü sadece kazanmak istiyorum.''