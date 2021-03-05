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Formula 1 / Haberler

Russell: "2022'de Mercedes koltuğu için herhangi bir söz verilmedi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

George Russell, 2022 sezonunda Mercedes Formula 1 koltuğu için "herhangi bir söz verilmediğini" ve odağının sadece Williams ile yeni sezona başlamak üzerine olduğunu söyledi.

Russell: "2022'de Mercedes koltuğu için herhangi bir söz verilmedi"

R2021 itibariyle Russell, Williams ile olan kontratının son yılına giriyor, bu durumda kendisinin gelecek sezon için Mercedes'e geçiş yapabilme ihtimalini ortaya çıkarıyor.

2016'nın sonundan itibaren Mercedes, Russell'ın yarış kariyerine destek verdi ve Lewis Hamilton, Sakhir GP'si öncesinde COVID-19'a yakalandığında, Russell'ı koltuğuna getirme kararı aldı.

Russell, yarışı domine etti ve Mercedes'in hatalı pit stopundan önce yarışı lider götürüyordu, ancak pit stopu yaptıktan sonra tekrar liderliği almaya hazırlandığı sırada lastik patlatması nedeniyle yarışı dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

Buna rağmen Russell'ın bu yarışta gösterdiği performans, gelecekte onun yeniden takıma gelmesi üzerindeki ihtimalleri artırdı. 

Mercedes'in Hamilton ile sadece bir senelik kontrat imzalamasının ardından, 2022 için iki boş koltuğu olacak, bu da takıma sürücülerini seçme konusunda özgürlük tanıyor.

Russell, Mercedes koltuğu hakkında alınacak herhangi bir kararın "kendi elinde olmadığını" ve koltuğa geçip geçmeyeceği konusunda herhangi bir söz verilmediğini söyledi.

İngiliz pilot şunları söyledi: "Toto (Wolff) bana her zaman dürüst oldu ve benim bir şansı hak ettiğimi düşündükleri anda bana bir fırsatı tanıdı."

"Onlar bana, geleceklerinin bir parçası olduğumu söylediler. Bu durum ne olursa olsun bu, onların doğru olduğunu düşündüğü bir zamanda gerçekleşecek. Bence pek çok insan doğal olan yolun gelecek sene olduğunu düşünüyor."

George Russell, Williams Racing

George Russell, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

"Ancak motor sporlarında her şey çabucak değişiyor, özellikle Formula 1'de. Bu nedenle, dürüst olmak gerekirse bunu düşünmüyorum bile."

"Tabii ki geçen sene gridin ön kısmında olmanın tadına baktım, ancak dediğim gibi, şu anda sadece buraya ve ana odaklandım, Bahreyn'e odaklandım. Eğer pist üzerinde işimi yaparsam ve iyi sonuç alırsam, yani şu ana kadar yürüdüğüm yolda ilerleyip gelişimimi sürdürürsem, sanırım gelecekte bir fırsat doğacaktır."

"Ancak bu durumu düşünmüyorum bile ve herhangi bir söz de verilmedi."

Russell, Williams'da geçirdiği dönem boyunca herhangi bir puan alamamış olsa da, aynı zamanda İngiliz takım adına sürüş yaptığı dönemde takım arkadaşına sıralamalarda hiç geçilmedi.

Geçtiğimiz yaz Amerikalı yatırım grubu Dorilton Capital'ın satın aldığı Williams takımı, son yıllarda şampiyonanın sonunda yer alarak zorluk çekmesinin ardından yeni bir sayfa açtı. 

Eğer 2022'de Mercedes'in kendisi ile anlaşma imzalamaması durumunda planlarının ne olacağı sorusunu yanıtlayan Russell, Williams'ın geleceği hakkında konuştu.

Russell, "2022 sezonunda nerede olacağım konusunda bir sürü dedikodu ve düşünce var."

"Eğer bu durum olmasaydı, çoğunuzun düşündüğü gibi, çok garip bir durum içerisinde olurdum. Ancak an itibariyle Dorilton ile varolan yeni yatırımla beraber, Williams'da değişiklikler olduğunu gördüm. Son üç sezondur Williams, markalar şampiyonasında sonuncu oluyor. Bence 2022'de durum böyle olmayacak."

"Burada parlak bir gelecek görüyorum. 2022'de F1'de tüm takımlar için büyük bir fırsat ortaya çıkacak ve sizin de söylediğiniz gibi, elimizde olan yatırımlarla, çoktan burada yer alan çocuklarla, Jost (Capito) gibi aramıza yeni katılan insanlarla, Mercedes ile yaratılan ilişki ile beraber takım için her şey oldukça heyecanlı duruyor."

"Sanırım bu sezonun ortasına doğru elimde çok ilginç bir karar olacak, ancak şu anda bunları düşünmüyorum bile."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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