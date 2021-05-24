Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

Son dönemde George Russell'ın gelecek sezon Mercedes'te yarışacağı iddiaları epey artmış durumda.

Russell'ın Williams'la olan kontratı 2021 sonrası biterken, Mercedes'te de hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'ın anlaşması yıl sonunda bitecek.

Mercedes'in Hamilton'la devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak Bottas'ın geleceği oldukça belirsiz.

Rus Match TV yorumcusu Alexey Popov, kaynaklarına dayandırdığı haberde, Russell'ın yeni sezonda Mercedes için yarışacağını söyledi.

Pazar günü konuşan Popov, "Kaynağı açıklamayacağım. Fakat Monako'daki padokta bunun gibi çok fazla konuşma var."

"Bana Russell'ın en az iki yıl boyunca Mercedes'te yarışacağı ve her şeyin neredeyse tamamlandığı, ancak Hamilton'ın yerine geçmeyeceği söylendi." dedi.

Popov, Bottas'ın da Williams'a dönebileceğini düşünüyor.

"Bu [Bottas'ın Williams'a geçişi] sadece benim tahminim. Herhangi bir kaynağa dayanmıyor. Ancak Russell'ın Mercedes'te yarışacağı neredeyse kesin."

Son olarak Popov, Bottas'ın şampiyonluk şansının kalmadığını da ekledi.

"Hamilton ve Verstappen'in zaten epey ardında kaldı. Şampiyonluk mücadelesinden tamamen koptu. Norris bile arık onun önünde. Her şey bunun Mercedes'teki son yılı olacağını işaret ediyor."

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images