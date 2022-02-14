Russell, 2022 W13 için koltuk ayarı yaptırdı

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Mercedes, akşam saatlerinde yayınladığı bir dizi fotoğrafla, George Russell'ın 2022 Mercedes W13 için koltuk ayarı yaptırdığını doğruladı.

Genç İngiliz pilot, gridin en uzun boylu sürücülerinden birisi ve bundan ötürü kokpit içerisinde daha farklı ayarlara ihtiyaç duyuyor.

Yine de koltuk ayarı, her yılın başında tüm sürücüler tarafından yapılan geleneksel bir olay. Sürücüler genellikle yıl sonuna kadar aynı koltuk ayarlarını kullanıyorlar.

George Russell bu kapsamda, siyah yarış tulumlarıyla beraber 2022 W13 için koltuk ayarı yaptırdı

Görüntülerde, arka planda Lewis Hamilton'ın da koltuk ayarı için beklediği görülüyor. Mercedes yakında bu anlara ilişkin bir video klip yayınlayacak.