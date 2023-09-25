Russell: "2022 Austin GP'de aslında pitten geçme cezasını hak etmiştim"

Japonya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Sergio Perez, Kevin Magnussen ile temas ettiği için ve güvenlik aracı arkasında Fernando Alonso'yu geçtiği için iki kez 5 saniye ceza aldı.

Perez, bir önceki yarış olan Singapur'da da Alexander Albon ile temas ettiği için 5 saniyelik bir ceza almıştı.

Komiserlerin elinde 5 saniyelik zaman cezasından dur-kalk cezasına kadar bir dizi ceza seçeneği bulunuyor.

Ancak, son yıllarda pilotlar arasında temas olduğunda geleneksel olarak 5 ve 10 saniyelik cezalar kullanılıyor.

Singapur'da Perez'in cezası sonucu değiştirmedi, çünkü Meksikalı pilot ile arkasındaki Liam Lawson'un arasındaki fark 5 saniyeden daha fazlaydı. Japonya'da ise Perez, aldığı iki tane 5 saniyelik cezayı yarıştan çekilmeden önce çekti, böylece ceza Katar'daki yarışa devredilemedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Russell, komiserlerin olaylarla ilgilenirken çarpışma veya kazaların doğrudan sonuçlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğini öne sürdü.

Mercedes pilotu, geçen yıl ABD Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz ile çarpışmasını örnek göstererek, muhtemelen bir pitten geçiş cezasını hak ettiğini ancak bunun yerine kendisine 5 saniyelik bir ceza verildiğini belirtti.

Russell, "Geçen yıl Austin'de Carlos'la yaptığım hatanın ardından 5 saniye ceza almıştım."

"Muhtemelen pitten geçme cezasını hak etmiştim. Bu zor bir durum çünkü olayın sonuçlarını yargılamamamız gerektiğini söylüyoruz."

"Ancak bazen yargılamanız gerekir." dedi.