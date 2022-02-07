Russell: "2022 renk düzeni harika görünüyor"

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Mercedes, Formula 1'e geri dönmesinin ardından gümüş renkle yarışmayı tercih etmişti. Ancak 2020 sezonu öncesinde Lewis Hamilton'la beraber Black Lives Matter hareketini desteklemek için siyah renge geçiş yaptılar.

Bu iki yıllık süreçte tıpkı araçlar gibi sürücülerin yarış tulumları da yine siyah renge boyandı.

Alman üretici, iki yıl boyunca bu şekilde yarıştı ve 2021'in ortasından bu yana, Mercedes'in gümüş renge geri döneceği iddia ediliyor.

Son olarak bunu Bild gazetesi ortaya attı. İddiaya göre Mercedes, 2022'deki yeni döneme yeni bir başlangıç yapmak istiyor ve bu açıdan gümüş renge dönecek.

Geçtiğimiz haftalarda Mercedes'in Brackley fabrikasında yeni sezon hazırlıklarına başlayan George Russell, yeni araç hakkında ilk kez konuştu.

Russell, "2022 renk düzenini bir gösteri aracının üzerinde gördüm ve harika görünüyordu."

"Bütün bunları size göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Seveceğinize eminim."

"Fakat rengi size söyleyemem, bekleyip görmeniz gerekiyor!" dedi.

Hamilton, geçen yıl yaptığı açıklamada, siyah rengin değişmesinin kendisi için olumsuz olmayacağını söylemiş ve, "Gümüş renk dönerse güzel bir değişiklik olur." demişti.

Mercedes, son olarak 2020 sezon öncesi testlerinde gümüş rengi kullanmıştı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+ Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images