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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Russell, 2021'den sonraki geleceğine yaz arasına kadar karar verilmesini istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes, Williams ve George Russell, İngiliz pilotun Formula 1'deki geleceğinin bu sezonki yaz arasına kadar kararlaştırılmasını istiyorlar.

Russell, 2021'den sonraki geleceğine yaz arasına kadar karar verilmesini istiyor

Williams sürücüsünün ismi, uzun süredir, 2017'den beri genç programı üyesi olduğu Mercedes'le, 2022 sezonu için ilişkilendiriliyordu.

Russell, Alman takıma katıldığı takdirde, ya Lewis Hamilton'un takım arkadaşı olacak ve Valtteri Bottas takımdan ayrılacak, ya da yedi kez dünya şampiyonu emekli olmaya karar verecek.

Hamilton, bu sezondan sonra Mercedes'le devam edip etmeme konusunu ''aradan önce halletmenin iyi olabileceğini'' söylemişti.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Autosport'la özel bir röportaja katılan Russell, konu hakkında şunları söyledi: ''Bence, doğal olarak, hepimiz bu konunun yaza kadar kararlaştırılmasını istiyoruz.''

''Bunun, herkesin işine geleceğini düşünüyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu konuda Williams'ı da, Mercedes'i de zorlamıyorum. Çünkü burada yaptığım işime odaklıyım.''

''Biliyorum ki, her zaman söylediğim gibi eğer sahip olduğumu düşündüğüm potansiyelimi gösterirsem, kendimi 'alışveriş vitrinine' koyarım.''

''Bence Bahreyn'de yarışmak, bana bunu kanıtlamak için özel bir fırsat verdi.''

''Bundan öncesi, biraz bilinmezlikti çünkü Williams'la birlikteydim.''

''Yani, bu konuyu zorlamıyorum. Sadece her yarışın ve bulunduğum yerin keyfini çıkarıyorum.''

''Fakat bence Lewis'in açık şekilde, önümüzdeki birkaç sene hakkında konuşması güzel.''

''Bence Lewis'İn devam etmesi, spor ve Mercedes için harika olacaktır. Bir genç sürücü olarak, en iyisine karşı yarışmak istersiniz ve Lewis de en iyisi.''

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Alınacak kararın, Mercedes'e geçmek ve Williams'da dördüncü yılına başlamaktan ibaret mi olduğu sorulan Russell, ''Yani, Mercedes'e 'geçmek' veya 'terfi ettirilmek' hakkında birçok konuşma var.''

''Ancak günün sonunda benim menajerim Mercedes ve onlar kariyerim için en iyi olanı yapmamı istiyorlar. Bu açıdan onlar özel bir pozisyonda.''

''Benim için en iyi olanı istiyorlar ve eğer bu fırsatı hak edeceğime inanırlarsa, oraya geçeceğimdir.''

''Eğer bunu hak ettiğimi düşünmüyorlarsa, bana gelişmemi devam ettirmek için bir koltuk bulacaklardı.''

''Fakat, galibiyetler ve dünya şampiyonaları için savaşmaya hazır olduğumu düşünüyorum.''

''Bu yüzden, kendimi gelecek sene nerede bulursam bulayım, bana yarış kazanma şansı verecek bir araçta olmak istiyorum.''

''Çünkü tüm kariyerim boyunca, Formula 1'e gelip 15-16. olmak için savaşmadım.''

''Tüm kariyerim boyunca buraya gelip kazanabilmek için savaştım ve her şeyden çok buna odaklandım.'' dedi.

Russell'ın tüm röportajı, Autosport dergisinde, 3 Haziran tarihinde yayınlanacak. Dergiye online üye olmak için: www.autosportmedia.com.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Alex Kalinauckas

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