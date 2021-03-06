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Formula 1 / Son dakika

Russell, 2021'de puan alıp alamayacağından emin değil

Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, FW43B'nin lansmanında verdiği demeçte, yeni sezonda puan alıp almayacaklarını zamanın göstereceğini söyledi.

Russell, 2021'de puan alıp alamayacağından emin değil

Williams, 2021 F1 aracını geçtiğimiz cuma günü tanıttı ve ilk bakışta yeni aracın geçen yıldan pek de farklı olmadığı görüldü.

İngiliz ekip, 2022'de büyük bir adım atabilmek adına, kaynaklarının büyük bir kısmını bir sonraki yıla ayırmış durumda.

Son iki yılda Williams'la hiç puan alamayan George Russell, dünkü lansmanda şöyle konuştu: "Kışın biraz dinlendim çünkü geçen sezon oldukça yoğun bir yıldı. Sanırım altı ayda 17 Grand Prix'ye katıldık. Kışın ikinci karantina başlayana kadar ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Daha sonra antrenmanlarıma başladım. Antrenörüm benimle beraber kaldı ve hazırlık çalışmalarımı yakından takip etti. Şimdi formdayım ve yarışmaya hazırım."

"Silverstone'daki çekim gününde, yeni araçla ilgili ilk izlenimimi edindim. Açıkçası yağmurlu ve soğuk bir hava vardı ama aracı beğendim. Her şey yolunda gitti ve iyi bir başlangıç yaptık. Zaten simülatörde, aracın geçen yıldan farklı olduğunu fark etmiştim. Ancak pistte yarışmak tamamen farklı bir şeydir. Umarım yarışlarda, simülatörde gördüğümüzden daha etkisiz olmaz. Yine de Bahreyn'de sıralama seansına kadar gerçeği öğrenemeyeceğiz."

"Şahsen, görevim gelişmeye devam etmek. Sıralama turlarında son bölüme kalmak veya yarışta puan almak gibi belirli hedefler hakkında konuşmak artık çok zor. Hafta sonlarından, araçtan makimumu aldığımız düşüncesiyle ayrılmak istiyorum. Bu bana çok uyuyor. Tabii ki puan kazanmak için sıralama turlarında ikinci ve son bölüme daha sık katılmayı umuyoruz. Bunu yapıp yapamayacağımızı göreceğiz."

Williams FW43B

Williams FW43B

Fotoğraf: Williams

Williams, dünkü lansmanda yepyeni bir renk düzeni de tanıttı.

Russell bu konuda şöyle dedi: "Aracın yeni renk düzenini beğendim: sarı dokunuşlarla beraber parlak mavi bir rengi var, takımın tarihini yansıtıyor."

"Takıma katıldığından beri Jost Capito ile çok fazla konuştum. O, gerçekten harika bir insan. Motor sporlarında büyük bir deneyim var ve ne yaptığını biliyor. Jost'un ekibimize katılması ve beraberinde büyük bir enerji getirmesi harika."

"Genel olarak her şey olumlu görünüyor. Takımın sahipleri ve imajı değişti. Şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz ve aracın pistte nasıl performans sergileyeceğini göreceğiz. Sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana sadece birkaç ay geçmesine rağmen daha şimdiden direksiyona geçmek ve FW43B'nin ne kadar hızlı olduğunu öğrenmek istiyorum."

"Bu yıl, geçen yıl yarıştığımız bazı pistlere geri döneceğimiz için de mutluyum. Portimão ve Imola'ya yeniden gidecek olmak harika. Imola ile ilgili en güzel anılara sahip olmasam da, yine de orayı çok beğendim. Portekiz'in de harika bir pisti var ve yarış harikaydı! İki pisti de sabırsızlıkla bekliyorum."

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Williams

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Wolff: "Motorla ilgili özel bir sorunumuz yok"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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