Russell, 2021 için Mercedes'ten teklif gelirse "hayır" demeyecek

George Russell, 2019 yılında Williams'a katıldı ve ilk yılında Robert Kubica'yı tüm sıralama turlarında mağlup etmeyi başararak dikkatleri üzerine çekti.

Buna karşılık yıl boyunca şans kendinden yana değildi ve hiç puan alma başarısı gösteremedi.

Bununla birlikte Russell, 2020 yılında Williams'ta yarışmaya devam edecek ve 2021 yılı için de İngiliz ekiple kontratı bulunuyor.

Russell, şu anda Mercedes'in pilotu ve Williams'a kiralık olarak verilmiş durumda. Ancak sözleşmesinde Mercedes'in geri çağırabileceği gibi bir madde de bulunmuyor.

Yine de Russell, 2021 için Mercedes'in kendisini istemesi halinde buna hayır demeyeceğini dile getirdi.

"Formula 1'deki her sürücü dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. İyi bir araçla yarışmak, bu şansı arttırıyor."

"Ben de dahil olmak üzere Mercedes'ten telefon alan herhangi bir sürücü, bunu dikkate alır, yani en azından alması gerekir. Mercedes bugün Formula 1'e hakim olan takım."

"Geleceği düşünmek istemiyorum. Elinizdeki işe konsantre olamama riskiniz var. İyi bir iş çıkarmaya devam ederseniz, tekliflerin geleceğini zaten biliyorsunuz."

"Bu yüzden her yarışa, her bir seansa odaklanıyorum ve neler yapabileceğimi biliyorum. Her seansta güçlü yanlarınızı en üst seviyeye çıkarırsanız, bir noktada fırsatlar size gelmeye başlayacaktır."

Russell, Williams'ın gelişeceğinden de emin.

"Gelişeceğiz. Ama herkes gelişecek çünkü F1 böyle bir dünya. Sezon öncesi testlerine kadar yeterli vakit var ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu açıdan doğru yoldayız."