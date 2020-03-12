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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Russell, 2020'de "arkalarda dönüp durmayacak"

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Russell, 2020'de "arkalarda dönüp durmayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 09:43

Williams Formula 1 sürücüsü George Russell, bu yıl mücadelelerde daha dişli olması ve 2020'de yarışlarında ilk turunda yaptığı gibi "arkalarda dönüp durmayı" bırakması gerektiğini söyledi.

İngiliz sürücü 2019'daki çaylak sezonunda etkileyici bir iş yapmış olmasına rağmen, özellikle yarışların ilk turlarında pek de parlak bir performans sergileyememişti.

Tüm sıralama turlarında Robert Kubica'yı geride bıraksa da, yarışın ilk turunda Polonyalı sürücüye geçilen Russell, daha sonra takım arkadaşını pist üstünde geçmek zorunda kaldı.

2020 yılında bu bölgede kazanç elde etmek isteyip istemediği sorusuna Russell, “Kesinlikle daha güçlü olmaya çalışacağım. Geçen yıl yeterince iyi bir iş yapmadığım alanlardan birisi buydu."

“Ama kendimizi içerisinde bulduğumuz garip bir durumdu. İlerideki araçlar çok öndeydi ve ben Robert ile yarışıyordum."

“Bu benim ilk yılımdı ve bu konuda gereksiz risk almak istemedim. Ama bu yıl kesinlikle daha dişli olmam gerekiyor, arkalarda dönüp durmayacağım." yanıtını verdi.

Russell, Williams'ın bu yıl gridin arkasında Alfa Romeo ile savaşacağını düşünüyor ve rakibinin araçlarından birisini geride bırakmaları halinde kendileri için iyi bir durum olacağını düşünüyor.

“Sanırım geçen yıl bulunduğumuz yer göz önünde alındığında başka bir aracı sıralama turlarında geçmek ve yenmek harika bir sonuç olacak. Ama hedef tam olarak bu değil. Bunu denemek ve başarmak için piste çıkmayacağız, ister 19.luk için savaşalım, istersek de Q3'e kalalım, aracımızdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."

“Beklemek ve görmek zorundayız çünkü aracın burada nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. Ama bunun potansiyel olarak bizim için daha iyi fırsatlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bilirsiniz, bu yüksek yere basma gücü pisti ve çok fazla düzlük yok. Geçen yıl Macaristan ve Singapur gibi pistlerde, Monza'ya kıyasla daha iyi bir performansa sahip olduğumuzu gördük."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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