Russell: "2020, Williams için yine zor bir sezon olacak"

Williams, geride kalan iki yıllık süreçte beklentilerin çok altında bir performans sergiledi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Bununla birlikte 2020 yılı için yeni bir araç hazırlıyorlar ve sorunları çözdüklerinden emin görünüyorlar.

Ancak çaylak yılından puansız ayrılan George Russell, her ne kadar gelişim kaydetseler bile 2020'nin zor geçeceğini söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Russell, "Aracın temel yapısına bakmamız gerekiyordu. Temelde yanlış olan bazı yönleri vardı."

"Aero ile ilgili sorunlarımız vardı. Yere basma gücü kuvveti yeterince iyi veya düzenli değildi. 2018'e bakarsanız, Lance ve Sergey'in yok yere kazalar yaptığı zamanlar da vardı."

"Yere basma gücü söz konusu olduğunda, en başından başlamalıydık ama o zamandan beri iyi bir yoldayız."

"2018'in sonunda bir strateji belirledik ve aracın temelini yeniden oluşturmak vakit aldı. Rüzgar tünelinde uzun zamandır herhangi bir ilerleme görememiştik, ama şimdi durum farklı. 2020'de kesinlikle çok daha iyi olacağız."

"Diğerleriyle daha sık savaşabileceğimizi düşünüyorum ama gerçekçi olmak gerekirse bizim için çok zor bir sezon olacak."

"McLaren, 2018'den 2019'a çok büyük bir adım attı. Eğer biz de benzer bir adım atabilirsek ve Haas, Racing Point ile Toro Rosso da yerinde sayarsa, o zaman güçlü olacağız."

"Ama hepsi bir veya iki saniye bulursa, o zaman bulunduğumuz yerde kalacağız." dedi.

Çeviri: İnci Beğen