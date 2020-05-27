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Formula 1 / Son dakika

Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor

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Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 May 2020 10:56

George Russell, Temmuz ayı başındaki Avusturya Formula 1 yarışı öncesinde Formula 1 aracıyla bazı testler yapmak istiyor.

Sezonun ilk 10 yarışı COVID-19 salgınının sonucu olarak ertelendi ya da iptal edildi. Ancak yeni sezonun 5 Temmuz'da Red Bull Ring'de seyircisiz şekilde başlaması planlanıyor.

Şubat ayında altı günlük bir test gerçekleştirilmişti, ancak yedi aydan fazla bir sürenin ardından ilk kez bir F1 yarışı yapılacak. Pek çok sürücü sezon başladıktan sonra hazır olmalarının zaman alacağına inanıyor.

Sezon başlamadan önce herhangi bir resmi F1 testinin yapılması planlamıyor. Ancak Williams sürücüsü Russell, son aylarda paslandıklarını ve yeniden forma girmek için bazı özel testler yapabilmelerini umuyor.

Sky Sports F1'e konuşan Russell, "Bu gerçekten yapmaya çalışacağım bir şey olacak."

"Gerçekçi şekilde bakarsam, sürüş yapmak için ilk gerçekçi fırsatım karting olacak. Mümkün olduğunca çabuk karting kullanacağım."

"Ama nihayetinde tekrar yarışa dönmeden önce bir Formula 1 aracında test etmek ve sürüş yapmak istiyorum. Bu yüzden ister Williams'la isterse de Mercedes'le olsun, sadece biraz tur atmanın mümkün olup olmadığını görmek için biraz beklemeli ve görmeliyiz."

"Bir Formula 3 veya Formula 2 aracında bile olabilir. Dört tekerleği olan ve bir yarış pistinde dolaşabileceğim herhangi bir şeyi kullanmak, hiçbir şeyi kullanmamaktan daha iyi." dedi.

F1 takımlarının son iki yıl içinde üretilen araçları test etmeleri yasak. Bu da sürücülerin 2018 versiyon araçlarla çalışabileceği anlamına geliyor.

Kevin Magnussen ve Pierre Gasly de dahil olmak üzere bazı sürücüler, bulundukları ülkelerdeki kolaylıklar sayesinde zaten bazı karting sürüşleri yaptılar.

Russell henüz piste dönmese bile, formda kalmak için yakın zamanda evindeki simülatör sistemini güçlendirdi.

Russell, "Bu sporda, diğer sporların aksine kendinizi formda tutabileceğiniz bir parkurunuz yok. Arka bahçenizde, Formula 1 aracı kullanacağınız bir yarış pisti bulunduramazsınız. Dışarı çıkıp bir futbol topu atıp, kendi antrenmanını yapabilecek bir futbolcu gibi değil."

"Bu, çok zor. Spor salonunda kardiyo, koşu veya bisiklet yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Ayrıca zihinsel açıdan güçlü kalmamı sağlayacak şeyler yapmaya çalışıyorum."

"Son zamanlarda daha kaliteli bir simülatör ekipmanı aldım ve sadece eğlence için yapmamaya başladım. Aynı zamanda antrenman yapmak için kullanıyorum ve bunun gerçeğe en yakın şey olduğunu düşünüyorum. Formda kalmam ve geri döndüğüm zaman hazır olmama yardım edecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Editör Luke Smith

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