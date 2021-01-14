Russell: "2020'deki en kötü yarışım Imola değil, Mugello oldu"

Russell, Williams'la geçirdiği ikinci sezonunda elde ettiği bazı fırsatlara rağmen hiçbir yarışı ilk 10 sırada tamamlayamadı.

Mugello'daki olaylı Toskana GP'sinde Russell, yarışı bitiren 12 kişi içerisinde 11. sırada yarışı tamamlamıştı. Yarış, Lance Stroll'un kazası yüzünden kırmızı bayrakla tekrar başladığında dokuzuncu sırada yer alan İngiliz pilot, yarış bitimine kadar son sıralara gerilemeye başlamıştı.

Bu sırada ise güvenlik aracı arkasında Romain Grosjean ve Kimi Raikkonen'in turlarını geri almalarına izin verilmişti. Bu sırada lastikleri soğuyan Russell'ın aksine bu iki isim, yarış yeniden başladığında daha iyi lastik sıcaklığına sahiplerdi.

Emilia Romagna GP'sinde ise Russell, 10. sıradayken güvenlik aracı arkasında yoldan çıkıp bariyerlere çarpmıştı. 22 yaşındaki pilotun kaza sonrası kenara geldiğindeki üzüntüsüyle yumruğunu yere vuruşu, Imola'ya dair akıllarda kalan sahnelerden biri oldu.

GPFans Global'e konuşan Russell geçen sezonki kritik anlarla ilgili şunları söyledi: "En büyük düşüş Mugello'daydı."

"Bu muhteşem bir fırsattı. İnşa ettiğimiz şeyin ellerimizden kayıp gitmesiyse bir o kadar kalp kırıcıydı."

"Imola için duygularım tarif edilemez çünkü oradaki için çok farklı bir hataydı diyebiliriz."

"Her şey bizden çabucak uzaklaştı. Bu çok farklı bir duygu ama bu ikisinin en büyük düşüşlerimiz olduğu ortada."

2020'de Williams ve Russell için her şey o kadar da kötü ilerlemedi. İngiliz pilotun, özellikle Steiermark GP'sinde ikinci sıralama seansında gösterdiği başarı olmak üzere, dikkate değer sıralama turu performansları bulunuyordu.

Konu hakkında konuşan Russell şunları söyledi: "Şüphesiz bunlar benim için yüksek performanslardı ve çok keyif vericiydi."

"Avusturya'da ıslak zemindeki koşullar altında ilk defa ikinci sıralama seansına çıkmak ve Ferrari ile aynı onda bir zaman diliminde olduğumuzu düşünmek..."

"O zaman Ferrari için sezonlarının ne kadar zor olacağının farkında değildik ama önceki hafta ikinci sırada bitirdiklerini düşünüp kendimizi kıyasladığımızda bunun iyi bir seviye olduğunu biliyorduk."

"Diğer insanlarla yakın olmak, onlarla yarışmak... Alfa Romeo'nun takım yöneticisi ile konuştum ve bize rekabet gücü sağlayacak başka insanların olmasının ne kadar iyi olduğunu söyledim."