Russell, 2020 aracının performansı konusunda iyimser

Williams geçen yıl orta grubun en yavaş takımıydı ve sezon boyunca neredeyse hiç puan savaşında yer alamadı.

George Russell birkaç hafta sonunda bazı takımların önünde olmayı başardı ancak sonunda hiç puan almayı başaramadı.

Takımın tek puanı, Alfa Romeo pilotlarının ceza alıp geriye düştü ve çok az sayıda aracın finiş gördüğü Almanya GP'de, Robert Kubica tarafından alındı.

Bununla birlikte 2020'nin ilk testler Williams için son derece iyi geçerken, George Russell yeni sezon hakkında iyimser konuştu.

"Açıkçası şu anda diğerlerinin önünde olduğumuzu sanmıyorum ama bence farkı azaltmayı başardık ve zaten hedeflediğimiz şey de buydu. Geliştik ancak beklentilerimizi kontrol altında tutuyoruz."

"Ne kadar zaman kazandığımızı biliyorum, ama diğer takımlara kıyasla ne kadar kazandığımızı söylemek zor."

"Genel tur zamanı olarak bakarsak şu noktada Alfa Romeo'dan daha hızlıyız ama bu, hiçbir şeyi garanti etmiyor."

"Sadece daha iyimserim ve mücadelede olacağımızı düşünüyorum. Ama ilk yarışa çıkana kadar net bir verimiz olmayacak."

"Bana sorarsanız mücadelede olsak da hâlâ gerideyiz ama bu yıl daha fazla yere basma gücü üretebilecek daha iyi bir aracımız var. Verimliliği kaybetmeden sürüklenmeyi azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden 2019'dan daha iyi bir durumda olmalıyız."

Russell geçen yılki en zayıf noktası olan startları da geliştirmeye çalışacak.

"Şahsen de daha güçlü olmaya çalışacağım. Geçen yıl startlarda iyi değildim. Geçen yıl benim için tuhaftı çünkü ilk yılımdı ve o araçla gereksiz riskler almak istemedim. Ama şimdi farklı olacak çünkü geride kalmak istemiyorum."

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