Formula 1 Sao Paulo GP

Russell, 20 yarışın 14’ünde arıza yaşadı: "Sadece kötü şans demek bana aptalca geliyor"

George Russell, çok sayıda dayanıklılık sorunu yaşadığı zorlu sezonun ardından zihinsel olarak tükendiğini belirterek takıma özeleştiri çağrısında bulundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 20:35

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Meksika GP'sinde galibiyet şansının bir kez daha elinden kaçmasına sebep olan teknik arızanın ardından Brezilya'da basının karşısına geçen George Russell, bu yıl yaşadığı üst üste aksiliklere dair sert açıklamalarda bulundu.

Mühendisleriyle birlikte sezonu incelediklerinde 20 yarışın sadece 6'sında temiz bir hafta sonu geçirebildiklerini belirten İngiliz pilot, 14 yarışta yaşanan arızaları sadece kötü şansa bağlayamayacaklarını vurguladı.

Takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye karşı kaybettiği şampiyonluk mücadelesinin ve sürekli ayağa kalkmak zorunda kalmanın kendisini zihinsel olarak tükettiğini itiraf eden Russell, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen 2027 sezonunda yeniden şampiyonluk için savaşacağının sözünü verdi.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Meksika GP'sinde galibiyet mücadelesi verirken bir kez daha kontrolü dışındaki bir arızayla karşılaşmanın kabul edilmez olduğunu vurgulayan George Russell, yaşanan dayanıklılık sorunlarını şu sözlerle eleştirdi: "Meksika’nın ardından yarışın geneli hakkında büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.”

“İkinci sıradan başlayıp ilk virajda liderliği almak ve zafer için yarışmak adına harika bir fırsat vardı. Ancak yine kontrolümüz dışında gelişen bir sorunla karşılaşmak kabul etmesi çok zor bir durum oldu.”

“Bu sezon mühendislerimle her yarışı tek tek inceledik ve sorun yaşamadığımız sadece altı yarış olduğunu gördük ki bu sonuç nereden bakarsanız bakın inanılmaz.”

“Yaşananların kötü şans olduğuna inanıyorum fakat böyle bir açıklamayı kabul edemiyorum çünkü bana aptalca geliyor. Kötü şans dediğiniz bir olur, iki olur, belki de üç seferlik bir şeydir ama 20 yarıştan 14’ü gerçekten de biraz fazla.”

“Aynaya sertçe bakmalı, hangi alanlarda gelişebileceğimizi anlamalı ve bu sorunlarda kendi hazırlık eksikliğinizin bir payı olup olmadığını düşünmeliyiz. Takımımla bunun üzerinden geçeceğiz ve işlerin tekrar yoluna gireceğinden hiç şüphem yok."

Şampiyonluk mücadelesinde sürekli darbe almanın yarattığı psikolojik yükü ve önümüzdeki yıla dair beklentilerini dile getiren tecrübeli pilot, durumu şu ifadelerle değerlendirdi: "Bu sezon sürekli kendimi toparlayıp ayağa kaldırmaktan zihinsel olarak biraz tükenmiş hissediyorum.”

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Yere serildiğinizde tekrar ayağa kalkarsınız, sonra tekrar düşürülürsünüz ve yine kalkarsınız. Ben bu durumu sezonda belki iki kez yaşamayı umuyordum, her iki haftada bir değil.”

“Üç hafta boyunca evden uzakta olduğunuz bir dönemde Meksika'daki gibi galibiyet veya podyum şansınızın tamamen kontrolünüz dışında yok olup gitmesiyle baş etmek çok zor.”

“Brezilya harika anılarımın olduğu ve sevdiğim bir yer ancak dürüst olmak gerekirse buraya yüksek beklentilerle gelmiyorum. Spor dünyasındaki veya hayattaki hiçbir insan her yılı harika geçirmez. En büyük sporcuların bile zorlu yılları olur.”

“Lewis Hamilton'ın da tarihin en iyilerinden biri olmasına rağmen zorlu yılları oldu. Önemli olan o yıllardan nasıl geri döndüğünüz, o özgüveni ve cesareti nasıl koruduğunuzdur.”

“Ben hâlâ kendime inanıyorum ve gelecek yıl yeniden mücadelenin merkezinde olacağımıza güveniyorum."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Antonelli: "2027 sezonu için hazırlanmaya şimdiden başlayacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Hamilton, Leclerc’i eleştirdi: "Rakiplere karşı tutumuyla bana karşı tutumu farklı”



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Hamilton, Leclerc’i eleştirdi: "Rakiplere karşı tutumuyla bana karşı tutumu farklı”





Cadillac, Bottas’ın Meksika'daki kazasını inceledi: Süspansiyon sorunu çözüldü mü?



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Cadillac, Bottas’ın Meksika'daki kazasını inceledi: Süspansiyon sorunu çözüldü mü?





Perez, Cadillac’taki ikinci koltuk belirsizliği hakkında: "Karar benim değil"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 s



Perez, Cadillac’taki ikinci koltuk belirsizliği hakkında: "Karar benim değil"

Son Haberler





Russell, 20 yarışın 14’ünde arıza yaşadı: "Sadece kötü şans demek bana aptalca geliyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



2 dk



Russell, 20 yarışın 14’ünde arıza yaşadı: "Sadece kötü şans demek bana aptalca geliyor"





Antonelli: "2027 sezonu için hazırlanmaya şimdiden başlayacağım"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



19 dk



Antonelli: "2027 sezonu için hazırlanmaya şimdiden başlayacağım"





Hamilton, Leclerc’i eleştirdi: "Rakiplere karşı tutumuyla bana karşı tutumu farklı”



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Hamilton, Leclerc’i eleştirdi: "Rakiplere karşı tutumuyla bana karşı tutumu farklı”





Cadillac, Bottas’ın Meksika'daki kazasını inceledi: Süspansiyon sorunu çözüldü mü?



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Cadillac, Bottas’ın Meksika'daki kazasını inceledi: Süspansiyon sorunu çözüldü mü?

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol