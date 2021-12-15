Russell: "18 inç lastikleri sürmesi çok keyifli"

Mercedes pilotu George Russell, Lewis Hamilton'ın Şövalye Unvanı almak üzere Abu Dhabi'den ayrılmasının ardından salı ve çarşamba günleri yeni 18 inç lastikleri Mercedes'te test eden tek isim oldu.

İngiliz pilot, tıpkı dün olduğu gibi bugün de çok sayıda tur atıp, yeni lastiklerin tadına bakmış oldu.

Williams renkleriyle geçirdiği üç yılın ardından gelecek yıl Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini alacak Russell, 18 inç lastiklerle yaptığı test sonrası, lastikler hakkında pozitif konuştu.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse 18 inç lastiklerle sürüş yapmanın oldukça güzel olduğunu hissettim."

"Tıpkı gelecek yılki araçların bu yıl yarıştığımız araçlara kıyasla büyük oranda değişecek olması gibi, onlar da gelece yıl tamamen farklı olacak."

"Nasıl hissettirdiğine gelirsek, açıkçası 18 inç lastikler, bu yıla kadar yarıştığımız 13 inç lastiklerden tamamen farklı tepkiler veriyor."

"Bu davranışların 2022'de de aynı olmasını umuyoruz. Tabii ki yeni nesil Formula 1 araçlarında nasıl davrandıklarını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Russell bugün pistte en az sürüş yapan isimdi ve toplamda 84 tur attı. İlk bakışta kötü bir durum gibi görünebilir fakat bu durum Alman üreticinin test programını tamamlamış olmasından kaynaklanıyordu.

Testler için planladığı programı başarıyla tamamlayan Mercedes, bitime iki saat kala garajı toplamaya başladı ve günü erken kapattı.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images