Russell, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli, Abu Dhabi sezon sonu lastik testinin ardından Mercedes'le birlikte ülkede kaldı.

Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test edecek olan George Russell, bu kapsamda bugün Mercedes W09'un direksiyonuna geçti ve sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Günü toplamda 100 turla tamamlayan Russell, sorunsuz bir gün geçirdi ve İtalyan üreticiye önemli bilgiler kazandı.

Bu lastik testini daha önce Renault ve McLaren test etmişti.

Russell yarın son kez direksiyona geçecek ve 2019 sezonuna resmi olarak son noktayı koyacak.