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Formula 1 / Abu Dhabi Pirelli lastik testi / Son dakika

Russell, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

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Russell, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
Ekleyen:
8 Ara 2019 19:58

George Russell, Pirelli lastik testi kapsamında 2021 yılında kullanılacak 18 inç lastikleri test etti.

Pirelli, Abu Dhabi sezon sonu lastik testinin ardından Mercedes'le birlikte ülkede kaldı.

Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test edecek olan George Russell, bu kapsamda bugün Mercedes W09'un direksiyonuna geçti ve sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Günü toplamda 100 turla tamamlayan Russell, sorunsuz bir gün geçirdi ve İtalyan üreticiye önemli bilgiler kazandı.

Bu lastik testini daha önce Renault ve McLaren test etmişti.

Russell yarın son kez direksiyona geçecek ve 2019 sezonuna resmi olarak son noktayı koyacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi Pirelli lastik testi
Alt-etkinlik Test
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

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