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Formula 1 / Son dakika

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"

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Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 07:18

Williams F1 pilotu George Russell, bir kez daha ikinci bölüme kalıp 15. olmasının ardından sonucun "mükemmel" olduğunu belirtti.

George Russell, sıralama turlarında iyi performansını devam ettirdi ve yine iyi bir tur atarak ikinci bölüme kalmayı başardı.

İngiliz pilot, yarışa 15. sıradan başlayacak ve ortaya koyduğu performanstan memnun görünüyor.

"Rüzgar durumu zorlaştırsa da iyi bir gün oldu. 15. sıra bugün için maksimumum sonuçtu ve bundan son derece memnunum. Grosjean'ın çok fazla gerisinde kalmadım. Bu açıdan sıralama turlarından ve hızımdan çok memnunum."

"Bu hafta aracı sürmek geçen hafta sonuna kıyasla daha zordu. Sonuçta koşullar değişti. Bugün farklı lastiklerimiz var ve hava çok rüzgarlıydı. Bu hafta sonu elimden gelen her şeyi yapmak zorunda kaldım, çünkü sonuçlar çok yakın, ama işimden memnunum."

"Bu hafta sonu orta lastikler, yumuşak lastiklerden daha hızlı ve sıralama turlarında daha iyi performans gösterdi."

"Orta lastikler sıralama turları için daha uygun ve Grosjean bu lastikten iki setini kullandı. Oysa ben yarın için yeni bir set ayırdım. Bu yüzden yarıştan önce iyi bir pozisyonum var."

Russell puan almalarının zor olduğunu kabul ediyor.

"Önceki iki hafta sonunda yarış temposunu geliştirmek için çalıştık. Bu açıdan Silverstone'daki sıralama turlarının sonuçları beni şaşırttı. Aracın sıralamalarda daha iyi olduğunu biliyoruz, ancak yarış temposunu artırmak için tek tur performansından ödün vermiştik. Bundan memnunum ama yine de daha fazlasını istiyoruz."

"Önümüzde nasıl bir yarış olacağını göreceğiz. Zor olacağı ortada çünkü etrafımızda çok sayıda hızlı araç var. Rakiplerimizin sorunları varsa, bize yardımcı olabilir."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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