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Formula 1

Russell, Vettel'in dönüşünü destekliyor

Russel, Vettel'in F1'e geri dönme olasılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Elif Adli
Sebastian Vettel, Porsche 963

Porsche Motorsport

Lewis Hamilton'ın Ferrari ile anlaşmasının ardından Mercedes'in 2025 için piot arayışı tüm hızıyla devam ediyor.

Fernando Alonso'dan Carlos Sainz ve Mercedes'in genç yeteneği Kimi Antonelli'ye kadar çok sayıda isim Mercedes ile anılıyor. Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılması durumunda onun da bu listede yer alacağı düşünülüyor.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Vettel, dikkate alınmaya değer başka bir seçenek olarak anılmaya başlandı.

Yakın zamanda Aragon'da Porsche Le Mans Hypercar'ı test eden 36 yaşındaki pilot, F1'e geri dönme fikriyle ilgilendiğini kabul etti ve daha önce de Mercedes Takım Patronu Toto Wolff ile görüştüğünü doğruladı.

Kendisine önümüzdeki yıl Mercedes'te Vettel ile yarışması durumunda nasıl hissedeceği sorulan Russell şöyle dedi: Sebastian harika biri ve 4 kez dünya şampiyonu."

"Tabiki onun karakteri gridde özleniyor. Bence F1'de yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar için yarışan dünyanın en iyi 20 pilotuna sahip olmamız çok önemli."

Wolff, daha önce de Vettel'in Mercedes ile F1'e dönme ihtimalini doğrulamış ve kendisinin "hafife alınmayacak" bir pilot olduğunu söylemişti.

Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Fotoğraf: Porsche Motorsport

4 Dünya Şampiyonluğu ve 53 yarış galibiyetiyle Alman pilot, 2022 sezonunun sonunda emekli olmasına rağmen Brackley merkezli takım için çarpıcı isimlerden birisi olarak görülüyor.

Russel yanına gelebilecek isimler için, "Gerçekten çok mutluyum ve herkesi takım arkadaşım olarak kabul etmeye açığım."

"Dünya şampiyonu olması ya da çaylak olması, işimi yapma şeklimi değiştirmiyor. Daha önce de dediğim gibi herkesi memnuniyetle karşılarız." dedi.

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