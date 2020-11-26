Russell, birlikte F1’e yükseldiği genç yeteneklerle savaşamadığı için üzgün

Russell geçtiğimiz sene Formula 1’e, 2018 F2 şampiyonasında Lando Norris ve Alex Albon’un önünde şampiyon olduktan sonra yükselmişti fakat şu ana kadar motor sporlarının zirvesinde henüz bir puan kazanamadı.

Gridin en gerisindeki Williams aracından çıkardığı performansla birçoklarını etkilese de Russell, arkadaşları Norris ve Albon’un podyum finişlerini ve diğer genç yetenekler Charles Leclerc ve Max Verstappen’in son 18 ay içerisinde birçok kez yarış kazandığını izlemekle yetinmek zorunda kaldı.

Russell bir seviyeye kadar denkleriyle savaşamadığı için hayal kırıklığına uğradığını kabul etse de araç performansının F1’in önemli bir parçası olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Russell: “Tabii ki bir pilot olarak eşit ve adil koşullarda neler yapabildiğinizi kanıtlamak istersiniz.”

“Tour de France’da yarışıyor olsaydınız ve birinin daha güçlü bir bisikleti olsaydı, ya da elektrikli bir motor gibi uçup gitmesini sağlayabilecek herhangi bir şeyi, dünyanın en iyi bisikletçisi dahi olsanız onunla rekabete giremezdiniz.”

“Tabii ki bir parça hayal kırıklığı içerisindeyim ama günün sonunda bu da Formula 1’in bir parçası. Her zaman hızlı araçlar ve daha yavaş araçlar oldu. Ne yazık ki 2021’de de durum aynı olacak.”

Williams, Russell’ın takıma gelişinden beri önemli gelişmeler göstererek 2019’da diğerleriyle olan büyük farkını kapatarak yarışlarda Alfa Romeo ve Haas’larla düzenli bir şekilde mücadele etmeye başladı.

Russell, gelecekte F1’i daha rekabetçi yapmayı ve takımlar arasındaki performans farklarını azaltmayı hedefleyen planlanmış kural değişikliği konusunda da heyecanlı olduğunu ifade etti.

“Ben ve muhtemelen herkes, 2022’de yeni finansal ve teknik regülasyonlarla tüm gridin birbirine daha çok yakınlaşmasını umuyoruz.”

“Umuyorum ki pilota tam anlamıyla hafta sonunu başarma veya berbat etme hakkı verilir. Bence herkes bunu istiyor.”

Russel bu sene birçok kez ilk F1 puanlarını almanın eşiğinden dönerken, sıralamalar karıştığında Williams’ın puan kazanma fırsatının azlığından da yakındı.

Türkiye’deki son yarışta sürücüler düşük yol tutuşlu koşullarda zorlanırken Lance Stroll herkesi şaşırtarak pole pozisyonunun sahibi oldu ve hem Racing Point hem de Ferrari, yarış sonunda 7. şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton’un yanına podyum basamaklarına birer pilotunu çıkarabildi.

Fakat pistteki zorlayıcı koşullar sebebiyle Russell, bunun Williams için kaçırılmış bir şans olmadığını ileri sürdü.

Russell: “Türkiye normal bir hafta sonu değildi.”

“Biz de sürmek için aldatıcı ve zorlayıcı koşullar istiyoruz ama bu, tamamen farklı bir seviyeydi ve hayatım boyunca böyle bir şeyi hiç ama hiç deneyimlememiştim.”

“Bir parçam bunun kaçırılmış bir fırsat olduğunu söylüyor ama her takım, her sürücü için bir loto gibiydi, böyle zamanlarda ne yapabilirsiniz ki?”