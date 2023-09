Rulle: “Vettel’in yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum"

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Aston Martin ile geçirdiği iki sezonun ardından 2022 sezonunun sonunda Formula 1 kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Fakat Vettel’in Martin Brundle ile yaptığı bir röportajda spora geri dönüşünü göz ardı edemeyeceğini söylemesi, Formula 1 defterini henüz kapatmadığı düşüncesini körükledi.

Jota takım patronu Sam Hignett de yakın zamanda 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için Vettel ile görüştüğünü doğrulamıştı.

F1 National Podcast’tinde konuşan Rulle, Formula 1’e geri dönmenin, iklim ve çevre projelerinde yer alan Vettel’in ilgisini çektiğini düşünmediğini söyledi.

Rulle, “Geri dönüşü neye bağlı olarak yapacak? Yakın zamanda tam zamanlı sürücü olarak geri döneceğini düşünmüyorum.”

“Çünkü bu aynı zamanda fazla seyahat etmek demek. Çok zaman isteyen bir şey ve o şu anda bunu istemiyor. O, ailesi ile vakit geçirmeyi ve neler olacağını bilmemeyi seviyor. Yani bir bakıma zamanın ona neler getireceğini bilmemeyi seviyor ve gerçekten bundan keyif alıyor.”

“Ayrıca bana, bunu kendisinin yeni yönlerini keşfetmesi için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Sonrasında açıkça adrenalini ve yarışmayı özlediğini fakat kararını vermeden önce bunların farkında olduğunu da ekledi.”

“Yaptığı şeylere dayanarak tüm bunları özlediğini görebilirsiniz. Belki sürücü olmayı belki de etrafındaki kalabalığı. Sürücü olarak değil ama çevre projesi için Goodwood, Nurburgring’de de yaptığı gibi şimdi de Suzuka’da olacak.”

“Monako’da padokta da vardı. Pit yolunda onu yakalamıştım. Yani gerçekten bu dünyayı bırakamadığını ve bazen geri geldiğini görebilirsiniz. Ama bence onun yakın gelecekte istediği şey, ne zaman geri dönebileceğine karar verebilmek ve tam zamanlı kokpit ekibi gibi her yarışta olmaya zorlanmamak.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team at Sebastian Vettel's biodiversity project to promote environments for bees at turn 2, named Buzzin' Corner for the weekend

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images