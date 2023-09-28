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Rulle: “Vettel’in yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum"

BILD Formula 1 muhabiri Silja Rulle, Sebastian Vettel’in yakın zamanda geri döneceğini öngörmüyor.

Sebastian Vettel with his biodiversity project at Turn 2

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Aston Martin ile geçirdiği iki sezonun ardından 2022 sezonunun sonunda Formula 1 kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Fakat Vettel’in Martin Brundle ile yaptığı bir röportajda spora geri dönüşünü  göz ardı edemeyeceğini söylemesi, Formula 1 defterini henüz kapatmadığı düşüncesini körükledi.

Jota takım patronu Sam Hignett de yakın zamanda 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için Vettel ile görüştüğünü doğrulamıştı.

F1 National Podcast’tinde konuşan Rulle, Formula 1’e geri dönmenin, iklim ve çevre projelerinde yer alan Vettel’in ilgisini çektiğini düşünmediğini söyledi.

Rulle, “Geri dönüşü neye bağlı olarak yapacak? Yakın zamanda tam zamanlı sürücü olarak geri döneceğini düşünmüyorum.”

“Çünkü bu aynı zamanda fazla seyahat etmek demek. Çok zaman isteyen bir şey ve o şu anda bunu istemiyor. O, ailesi ile vakit geçirmeyi ve neler olacağını bilmemeyi seviyor. Yani bir bakıma zamanın ona neler getireceğini bilmemeyi seviyor ve gerçekten bundan keyif alıyor.”

“Ayrıca bana, bunu kendisinin yeni yönlerini keşfetmesi için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Sonrasında açıkça adrenalini ve yarışmayı özlediğini fakat kararını vermeden önce bunların farkında olduğunu da ekledi.”

“Yaptığı şeylere dayanarak tüm bunları özlediğini görebilirsiniz. Belki sürücü olmayı belki de etrafındaki kalabalığı. Sürücü olarak değil ama çevre projesi için Goodwood, Nurburgring’de de yaptığı gibi şimdi de Suzuka’da olacak.”

“Monako’da padokta da vardı. Pit yolunda onu yakalamıştım. Yani gerçekten bu dünyayı bırakamadığını ve bazen geri geldiğini görebilirsiniz. Ama bence onun yakın gelecekte istediği şey, ne zaman geri dönebileceğine karar verebilmek ve tam zamanlı kokpit ekibi gibi her yarışta olmaya zorlanmamak.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team at Sebastian Vettel's biodiversity project to promote environments for bees at turn 2, named Buzzin' Corner for the weekend

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team at Sebastian Vettel's biodiversity project to promote environments for bees at turn 2, named Buzzin' Corner for the weekend

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Vettel’in potansiyel geri dönüşü konusuna değindi ve istediği zaman emekli olabilmenin çoğu sürücü için nadir bir durum olduğunu söyledi.

Ayrıca, gerçekten geri dönmesi durumunda, Formula 1 gibi bir takvime sahip olan sporun, ailesiyle geçireceği vakti ne kadar etkileyeceğinden de bahsetti.

De la Rosa, “Öncelikle emekliliğe karar veren fazla pilot yok; sürücülerin çoğu benimle aynı şeyi yaşıyor. Kendimizi bir anda takımsız buluyoruz ve bu bizi emekliliğe zorluyor. Yani emekli olmak zorunda kalıyoruz.”

“Seb’in durumu gibi, ‘Tamam, benim için bu kadarı yeterli. Emekli olmak istiyorum.’ demek çok farklı. Söyleyebileceğim tek şey Formula 1’in çok talepkâr bir spor olduğu. Önümüzdeki sezon 24 yarış olacak. Kişisel hayatınızı fazlasıyla etkiliyor.”

“Emekli olduğunuzda geri dönmek istemek ya da istememek kişisel bir karar.”

“Tabii ki yarışmayı özlüyorsunuz. Ben her gece özlüyorum. Hatta bazen sabah saat 4-5 gibi uyanıp gride geç kaldığımı ya da kaskımı unuttuğumu düşünüyorum.”

“Her zaman söylerim, bir yarışçı asla emekli olmaz. Sonuna kadar yarışçı olarak kalır. Önemli olan bunu ne kadar özlediğin. Çünkü, eğer Seb yeniden yarışmaya başlarsa, mesleğine çok fazla zaman ayırması gerekecek. Bu da ailesiyle zaman geçiremeyeceği anlamına gelir. Kısacası, bu kişisel bir karar. Bence o kendisi için en iyisi neyse onu yapacak.” dedi.

Çeviri: Jamila Rustamova

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De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

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