Rueda: "Çifte pit stop yapacak vaktimiz olduğunu düşünmüştük"

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Ferrari, Charles Leclerc'i önce geçiş lastiğine, sonra da kuru zemin lastiğine geçirme kararı almıştı ve bu durum Monakolu pilotu galibiyetten kopardı.

Leclerc, ikinci kez pite çağrıldığında önünde Carlos Sainz vardı ve o da pite giriyordu. Ferrari mühendisleri, başlangıçta ikili arasında yeterli mesafe olduğunu düşünüyorlardı ancak Leclerc pite girdiği anda, durumun böyle olmadığını anladılar ve Monakolu pilottan pistte kalmasını istediler.

Fakat artık çok geçti ve Leclerc, Sainz'ın pit stopunun bitmesini beklerken çok değerli saniyeleri kaybetmiş oldu.

Ferrari'nin baş stratejisti Rueda, bu süreyi yanlış hesapladıklarını dile getirdi.

Rueda, "Carlos'u lider tutmayı planlıyorduk ve aynı zamanda birinci ve ikinci bitirmek için de Charles'la Perez'i geçmeye çalıştık."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

"Sürücülerimizi pite çağırırken tüm hesaplamaları yapmıştık ve o anda aralarında 5.5 saniyelik bir zaman olduğunu tahmin ediyorduk."

"Rahat bir çift pit stop için araçlar arasındaki farkın 6 saniye olması gerekiyor fakat 5.5 saniyenin yeterli olacağına karar verdik. Pite gelirken sürücüler arasındaki fark giderek azalıyordu ve pite girerken sadece 3.5 saniye kalmıştı."

"Charles'ı pistte tutmak için son bir girişimde bulunduk ama artık çok geçti çünkü çoktan pit alanına girmişti."

"Sonuç olarak Charles, çift pit stop nedeniyle kritik öneme sahip iki saniyeyi kaybetti ve bu da Verstappen'in pitlerden Charles'ın önünde çıkmasını sağladı."

"Takım Monako'dan sonra karmaşık duygular yaşıyor. Bir yandan çok güzel şeyler oldu ama gurur duymadığımız şeyler de oldu."

"Yarıştan sonra her şeyi analiz ettik, yaşadığımız şeylerden sonra güçlü şekilde geri gelmek için araçlarımızı ve prosedürlerimizi güncelledik." dedi.