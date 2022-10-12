Rueda: "Kötü bir hava tahmini sakladığımız lastiklerin hiçbir işe yaramamasına sebep oldu"
Ferrari Strateji Şefi Inaki Rueda, kötü bir hava tahmininde bulunduklarını ve sakladıkları kuru zemin lastiklerinin boşa gittiğini kabul ediyor.
Yağmur altında başlayan ve Carlos Sainz'ın kazasının ardından kırmızı bayrakla askıya alınan yarış, üç saat sınırının bitimine 45 dakika kala yeniden başladı ve taraftarlar hiç olmazsa 28 turluk bir yarış izleme imkanı bulabildiler.
Yarış kısa olduğu için pitlerde fark yaratma ihtimali pek yoktu ve en önemli husus geçiş lastiklerinin ne zaman tercih edileceğiydi -bu noktada da en erken geçiş yapanların büyük avantaj kazandığı görüldü.
Ferrari Strateji Şefi Inaki Rueda, Cumartesi günü sıralama turlarının kötü geçmesinin ardından yarış için kuru zemin lastiği sakladıklarını ancak bunları kullanamadıklarını itiraf etti.
Takımın yarış sonrası analiz videosunda konuşan Rueda, "Pazar sabahı piste geldiğimizde, yarış için sakladığımız kuru zemin lastiklerinin hiçbir işe yaramadığını gördük."
"Bunun sebebi çok kötü bir hava tahmini yapmış olmamız. Yağmurun öğlen başlayacağını ve gece geç saatlere kadar bitmeyeceğini bekliyorduk."
"Bu yılki ıslak zemin lastikleriyle her seferinde büyük bir muamma yaşıyoruz; nitekim yoğun yağmur lastikleri sadece çok şiddetli yağmur yağarsa iyi performans gösteriyor."
"Öte yandan geçiş lastikleri her koşulda çok iyi performans gösteren bir lastik. Dolayısıyla, yoğun yağmur lastiği ve geçiş lastiği arasında seçim yapma şansımız olursa geçiş lastiğini tercih ediyoruz. Çoğu koşulda daha hızlı bir lastik." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Ferrari
FIA, yarış yeniden başlarken tüm takımların yoğun yağmur lastiği kullanmasını zorunlu tuttu, bu da takımların geçiş lastiklerine ne zaman geçecekleri konusunda kritik bir karar vermeleri gerektiği anlamına geliyordu.
Ferrari'nin bu konudaki yaklaşımını açıklayan Rueda, "Güvenlik aracı varken kimse geçiş lastiklerine geçemezdi."
"Ancak bildiğimiz gibi bu lastik neredeyse tüm koşullarda en hızlı lastik. Dolayısıyla, güvenlik aracı pite döner dönmez iki aracın pite geldiğini gördünüz."
"Bu bize pistin ne kadar hızlandığına dair bir ipucu verdi, nitekim Sebastian Vettel'in piste çıkış turunda dahi en hızlı araç olduğunu gördük."
"Bu da bize bir sonraki turda geçiş lastiklerine geçebilmemiz için güven verdi." dedi.
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