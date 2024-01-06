Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Ferrari'nin en tartışmalı F1 stratejilerinden bazılarının arkasındaki isim olan Inaki Rueda görevinden ayrıldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
I-aki Rueda, Head of Strategy, Ferrari, and Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, on the podium

Inaki Rueda artık Ferrari'nin F1 projesinin bir parçası değil. İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre uzun yıllardır yarış stratejileriyle ilgili tartışmaların merkezinde yer alan İspanyol mühendis, Formula 1 takımıyla ilgili tüm görevlerinden ayrılıyor.

Frédéric Vasseur, Inaki Rueda'dan yerine strateji ekibinin başına geçen Ravin Jain'e olan güveninin tam olduğunu ifade etti. Yeni Ferrari şekilleniyor.

Laurent Mekies'in AlphaTauri'de çalışmaya başlayıp, eski takımından bazı kilit isimleri çekmeye çalışması ve Sanchez'in McLaren'da çalışmaya başlamasıyla, Mattia Binotto dönemindeki yönetim dağılıyor. Şimdi F1 ekibinden bir kişi daha ayrılıyor; Inaki Rueda.

Binotto tarafından ısrarla savunulan İspanyol mühendis, 2023'ün başında Baş Stratejistlik görevinden alınmıştı. Frédéric Vasseur hataların tek bir kişiden kaynaklanmadığını vurgulasa da, kamuoyu uzun süredir Inaki Rueda'nın ayrılmasını istiyordu.

Corriere dello Sport'un haberine göre İspanyol pilot Formula 1'e veda edecek.

Ravin Jain'in strateji şefi olarak açıklanmasının ardından Rueda, fabrikada yeni bir role geçecekti. Strateji departmanında çalışmaya devam etse de, artık F1'e veda ediyor.

Öğrenildiği kadarıyla Ferrari'de kalmaya devam edecek, ancak artık Formula 1 tarafında görev almayacak.

Podyum: Inaki Rueda, Ferrari Yarış Stratejisti, Sebastian Vettel, Ferrari ve Kimi Raikkonen, Ferrari

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Inaki Rueda, Ferrari Yarış Stratejisti, Sebastian Vettel, Ferrari ve Kimi Raikkonen, Ferrari

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Albon, 2021 Abu Dabi GP sonundaki telsiz mesajı iddialarına yanıt verdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

MotoGP

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Formula 1

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek" Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"

Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"

MotoGP

Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum" Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"

Son Haberler

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

F1 Formula 1

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut" Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

F1 Formula 1

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi? Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

F1 Formula 1

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok" Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

F1 Formula 1

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik" Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol