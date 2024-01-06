Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Inaki Rueda artık Ferrari'nin F1 projesinin bir parçası değil. İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre uzun yıllardır yarış stratejileriyle ilgili tartışmaların merkezinde yer alan İspanyol mühendis, Formula 1 takımıyla ilgili tüm görevlerinden ayrılıyor.

Frédéric Vasseur, Inaki Rueda'dan yerine strateji ekibinin başına geçen Ravin Jain'e olan güveninin tam olduğunu ifade etti. Yeni Ferrari şekilleniyor.

Laurent Mekies'in AlphaTauri'de çalışmaya başlayıp, eski takımından bazı kilit isimleri çekmeye çalışması ve Sanchez'in McLaren'da çalışmaya başlamasıyla, Mattia Binotto dönemindeki yönetim dağılıyor. Şimdi F1 ekibinden bir kişi daha ayrılıyor; Inaki Rueda.

Binotto tarafından ısrarla savunulan İspanyol mühendis, 2023'ün başında Baş Stratejistlik görevinden alınmıştı. Frédéric Vasseur hataların tek bir kişiden kaynaklanmadığını vurgulasa da, kamuoyu uzun süredir Inaki Rueda'nın ayrılmasını istiyordu.

Corriere dello Sport'un haberine göre İspanyol pilot Formula 1'e veda edecek.

Ravin Jain'in strateji şefi olarak açıklanmasının ardından Rueda, fabrikada yeni bir role geçecekti. Strateji departmanında çalışmaya devam etse de, artık F1'e veda ediyor.

Öğrenildiği kadarıyla Ferrari'de kalmaya devam edecek, ancak artık Formula 1 tarafında görev almayacak.