Rueda: "Avusturya'da Verstappen'i erkenden pit yapmaya zorladık"

"Pazar günü ana hedefimiz Verstappen'in dengesini bozmaktı. Sürücülerimiz yarışa ikinci ve üçüncü başladılar. Sonrasında Max'i çok erken bir pit stopa zorlamak için kendisine baskı yapmaya çalışıyorlardı."

"Charles gayet iyi baskı uyguladı ve sonunda Verstappen'i geçti. Carlos da onu geçmeye hazırlanıyordu. Bu da Max'i 13. turda pite girmeye zorladı, ki bu çok erken bir noktaydı. Yani iyi bir çift pit stop stratejisi yapmak istiyorsanız, bu çok erkendi. Bu yüzden hedefimize ulaştık."

"Carlos yarış sonuna doğru Verstappen'le arayı kapattı ve tam atak yapmak üzereyken maalesef motor sorunu yaşadı. Sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Charles ile ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. İhtimaller açıktı: Ya yeni sert lastiklerle pistte kalacaktık ya da yeni orta hamur için pite girecektik."

"Max'in aracındaki lastikler çok aşınmıştı ve bu yüzden pite gireceğinden emindik. Bu da bizi orta hamur için pite girmeye ikna etti. Mekanikerlerimiz gayet iyi pit stoplar yaptı."

"Bitime 12 tur kala Charles'ın gaz pedalında ufak bir sorun ortaya çıktı. Charles bununla başa çıkmayı ve bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. Bu da onun çarpıcı bir zafer kazanmasını sağladı."

"Yaz arasına artık iki yarış kaldı. Bunlarda mümkün olan en iyi sonuçları almak istiyoruz."