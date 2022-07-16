Rueda: "Avusturya'da Verstappen'i erkenden pit yapmaya zorladık"
Ferrari'nin baş stratejisti İnaki Rueda, Ferrari'nin Avusturya'da Max Verstappen'i erken pit stop yapmaya zorladığını söylüyor.
Ferrari pilotları, yarışın ilk bölümünde mümkün olduğunca hızlı gitmeye çalışarak Max Verstappen'i baskı altına aldılar.
Leclerc bir noktada farkı iyice kapattı ve Verstappen'in ardına geldi. Sonrasında da Hollandalı pilotu pek fazla zorlanmadan geçti.
İkisinin de aynı lastikleri tercih ettiği göz önüne alındığında bu durum büyük oranda lastik aşınmasından kaynaklanıyordu
Verstappen daha da tempo kaybedip pite girmek zorunda kalırken, Leclerc yola devam etti ve stratejik anlamda avantaj elde etti.
Rueda, yarışla alakalı şöyle dedi: "Pazar günkü yarıştan önce, ana sorunlardan birinin lastik aşınmasını kontrol etmek olduğunu biliyorduk."
"Yumuşak lastiklerin yarışamayacak kadar yumuşak olduğunu biliyorduk, bu yüzden orta ve sert lastikler arasında seçim yaptık. Yarışta iki veya üç pit stop olacağını düşündük.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Alessio Morgese
"Pazar günü ana hedefimiz Verstappen'in dengesini bozmaktı. Sürücülerimiz yarışa ikinci ve üçüncü başladılar. Sonrasında Max'i çok erken bir pit stopa zorlamak için kendisine baskı yapmaya çalışıyorlardı."
"Charles gayet iyi baskı uyguladı ve sonunda Verstappen'i geçti. Carlos da onu geçmeye hazırlanıyordu. Bu da Max'i 13. turda pite girmeye zorladı, ki bu çok erken bir noktaydı. Yani iyi bir çift pit stop stratejisi yapmak istiyorsanız, bu çok erkendi. Bu yüzden hedefimize ulaştık."
"Carlos yarış sonuna doğru Verstappen'le arayı kapattı ve tam atak yapmak üzereyken maalesef motor sorunu yaşadı. Sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Charles ile ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. İhtimaller açıktı: Ya yeni sert lastiklerle pistte kalacaktık ya da yeni orta hamur için pite girecektik."
"Max'in aracındaki lastikler çok aşınmıştı ve bu yüzden pite gireceğinden emindik. Bu da bizi orta hamur için pite girmeye ikna etti. Mekanikerlerimiz gayet iyi pit stoplar yaptı."
"Bitime 12 tur kala Charles'ın gaz pedalında ufak bir sorun ortaya çıktı. Charles bununla başa çıkmayı ve bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. Bu da onun çarpıcı bir zafer kazanmasını sağladı."
"Yaz arasına artık iki yarış kaldı. Bunlarda mümkün olan en iyi sonuçları almak istiyoruz."
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