Vasseur: "Rueda artık fabrikada görev alacak"

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Yeni kuralların ikinci sezonuna yeni bir takım patronuyla giren Ferrari, bu yeni dönemle birlikte kemik kadrosunda da birtakım değişikliklere gitti.

Uzun süredir görev yapan ve özellikle geçen yıl sık sık eleştirilen strateji şefi Inaki Rueda fabrikadaki başka bir role kaydırıldı. Rueda'nın yerini ise henüz 28 yaşındaki Ravin Jair alacak.

Rueda'nın gidişi hakkında konuşan Vasseur, sadece genel yapılanmayı basitleştirdiklerini söylüyor.

Vasseur, "Daha önce strateji hakkında konuşmuştuk, dışarıdan bakıldığında strateji pit duvarındaki bir kişinin meselesi gibi görünüyor, ancak öyle değil."

"Strateji için fabrikada pit duvarına bağlanan bir ekibimiz var, ayrıca çeşitli yazılımlar ve belli bir iletişim akışımız da mevcut, dürüst olmak gerekirse en önemli faktör de bu."

"Organizasyonu biraz değiştirmeye karar verdik, dolayısıyla Inaki artık fabrika merkezli çalışacak, Ravin ise pit duvarında olacak."

"Bunun yanı sıra iletişim akışı üzerinde de çalışıyoruz, çünkü her şey yolunda gittiğinde üç veya dört kişi olmanız sorun değil, ancak bir saniye içinde tepki vermeniz gerektiğinde bambaşka bir senaryoyla karşılaşıyorsunuz. Bu durumlara tepki verebilmek için biraz daha basit bir yapılanmaya gittik ve iyi çalışacağını düşünüyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, on the pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Eski takımı Sauber'e göre karar alma süreçlerinin nasıl işlediği de sorulan Vasseur, "Sauber'de çok daha kısıtlı imkanlarımız vardı, her alanda çok daha az şeyle uğraştığımız bir sır değil. Bu nedenle iletişim akışı biraz daha kolaydı. Bence fabrikadaki bir ekibin takıma destek olması ve pit duvarında tonlarca veriyi inceleyebilmeniz gerçek bir katma değer. Fabrikadan bu tür bir destek almanın bizim için de büyük bir değer olduğu açık."

"Ancak son kararı stratejistler veriyor. Örneğin güvenlik aracının iki tur sonra ereceğini biliyorsunuz ve bu konuda bir karar verilmeli. Günün sonunda pit duvarında düğmeye basmak ya da basmamak zorunda olan biri var."

"En önemli şey, bir şey çalışmadığında neden çalışmadığını anlamaya çalışmamızdır. Bu bir seçim miydi yoksa kendisine giden veriler bu yönde miydi? Çoğu zaman yanlışlar stratejistin kararından ziyade iletişim akışından kaynaklanıyor."

"Elbette sıkıntılar baş gösterdiğinde işiniz daha da zorlaşır, çünkü bazen düğmeye basan el de hata yapabiliyor." dedi.