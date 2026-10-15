Formula 1 Singapur GP

Ruanda’nın F1 sözleşmesine Güney Afrika’dan yanıt: "Birbirimizle yarış halinde değiliz”

Ruanda'nın 2030'lu yıllar için 10 yıllık bir Formula 1 sözleşmesi imzalamasının ardından Güney Afrika Spor Bakanı, bu durumun bir yenilgi olmadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 14:20

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Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali

Formula 1 yönetimi, Afrika kıtasına geri dönüş projesi kapsamında Ruanda ile 2030'lu yılların başından itibaren geçerli olacak 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Yarış, başkent Kigali’nin yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Bugesera bölgesinde inşa edilecek FIA 1. Derece standartlarındaki yeni RISE Motordrome pistinde düzenlenecek.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından gözler, geçmişte Kyalami pistiyle F1 takvimine dönmeye çalışan ancak finansal garantileri sağlayamadığı için süreçten sonuç alamayan Güney Afrika’ya çevrildi. Kamuoyunda oluşan "Güney Afrika yarış hakkını Ruanda'ya kaptırdı" yorumlarına yanıt veren Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, Independent gazetesine verdiği röportaj aracılığıyla duruma açıklık getirdi.

Ruanda’yı ve ülkenin Spor Bakanı’nı doğrudan tebrik eden McKenzie, yapılan eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi: "Ruanda’yı 2030’lu yıllarda takvimde yer alacağı için tebrik ediyorum. Güney Afrika olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Sosyal medyada 'Güney Afrika kaybetti, yenildi' diyen birçok yorum gördüm. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum: Bu bir piyango ya da çekiliş değil.”

“Ruanda bu başvuru sürecini ben henüz bakan bile değilken, yıllar önce başlattı ve üzerine düşen çalışmayı yaptı.”

“Biz sonradan dahil olduk ve F1’in bizden istediklerini adım adım yerine getirmeye devam ediyoruz. F1 takvimine başvururken birbirimizle rakip veya yarış halinde değiliz."

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Ruanda’nın takvime girişinin kendi planlarını bozmadığını aksine hızlandırdığını belirten McKenzie, Ruanda’nın ilk yarışından daha önce (2028 veya 2029 yıllarında) takvime girmek için kapsamlı sponsorluk anlaşmaları tamamladıklarını söyledi: "Ruanda’nın bizi yendiğini söylüyorlar. Hayır, Ruanda bizi yenmedi. Onlar yapmaları gerekeni yaptılar. Biz Güney Afrikayız ve hâlâ 2028 veya 2029 yıllarını hedefliyoruz.”

“En önemli adımı atarak ana sponsorlarımızla görüştük. Yanımıza MTN, Betway, Discovery ve Canal+ gibi dev markaları aldık.”

“Ayrıca ülkenin en büyük bankalarından biriyle de ortaklık kurduk; bunu da düzenleyeceğimiz özel bir etkinlikle yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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